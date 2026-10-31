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01 novembre 2026 alle 00:30

Rapina in pizzeria «Paura e rabbia» 

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Si accingevano a tornare a casa dopo la solita serata di lavoro, ma sollevata la serranda per andare via ad attenderli c’erano due uomini, di cui uno armato di pistola.

Serata da incubo quella di venerdì per la famiglia Mattana, che gestisce una pizzeria in via Vico. Il figlio del titolare è stato minacciato con l’arma e costretto a consegnare il contenuto della cassa, mentre un complice aspettava fuori facendo da palo. Alla fine, però, il bottino sarà magro: il titolare aveva già messo al sicuro le entrate della serata, e dentro la cassa c’erano appena 100 euro. Fortuna vuole che i malviventi siano andati via senza fare del male a nessuno. «Erano più o meno le 23.30», racconta il proprietario della pizzeria Sandro Mattana, «e stavamo andando via. Avevamo già chiuso, infatti la serranda era abbassata a metà». Poi, all’improvviso, «ci troviamo fuori questo tizio col volto coperto: aveva cappuccio e scaldacollo, ha puntato la pistola su mio figlio di 26 anni e gli ha intimato di entrare e aprire la cassa, dove comunque avevamo lasciato pochi spiccioli», prosegue Mattana, che ricorda anche il complice «che aspettava fuori: sono andati via senza ferire nessuno». E che in conclusione ammette: «Resta una forte rabbia. In quei momenti vorresti reagire ma come fai con una pistola puntata. Pensi alla tua famiglia a tornare a casa sano e salvo. Anche mio figlio ha un carattere come il mio, non si fa abbattere, sta bene, non abbiamo paura di nessuno». Ieri mattina la denuncia. Adesso toccherà alle forze dell’ordine cercare di rintracciare i responsabili con l’aiuto delle telecamere. (g.da.)

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