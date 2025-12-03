VaiOnline
Assemini.
04 dicembre 2025 alle 00:27

Rapina in pieno centro 

Un bandito armato ha picchiato e derubato il titolare dell’attività 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Negli occhi ha ancora il terrore e nella fronte il segno della violenza. Rizwan Khiald, 40 anni, pakistano e titolare di una kekabberia-pizzeria-friggitoria in via Sardegna ad Assemini, martedì sera, attorno alle 22, ha ricevuto la visita di un bandito armato e mascherato, disposto a tutto pur di portar via l’incasso dell’attività.

Il racconto

«Mi ha puntato la pistola in faccia – racconta Rizwan – e mi ha urlato: dammi i soldi, dammi i soldi . Il denaro era in cassa, circa trecento euro, custodito però all’interno di un cassetto chiuso a chiave. Forse per la paura, forse per la concitazione del momento, le chiavi mi sono cadute dalle mani, il bandito si è innervosito e mi ha colpito in testa con la pistola. No, non penso che fosse un’arma-giocattolo, ho sentito molto dolore. Poi è riuscito a prendere l’incasso e a scappare».

In quel momento nel locale di via Sardegna c’erano tre clienti diciottenni che – spaventati quando il bandito ha dato un colpo forte al bancone con la pistola per attirare l’attenzione del pakistano – sono scappati lasciando il pakistano da solo in balia del rapinatore, fuggito a piedi al termine del colpo.

Soccorsi e rilievi

Immediatamente Rizwan Khiald ha dato l’allarme, sul posto sono arrivate quattro pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza per prestare le prime cure al piccolo imprenditore straniero che vive ad Assemini da due anni e che con il suo modo di comportarsi fatto di gentilezza, rispetto, educazione e generosità ha conquistato l’affetto e l’amicizia di tanti vicini. Rizwan ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha preferito rispondere alle domande degli inquirenti.

Sul posto nel giro di pochi minuti anche il sindaco Mario Puddu, e una consigliera comunale , Emanuela Pili, che abita nella zona. Ai carabinieri sono state consegnate le telecamere della videosorveglianza presenti nel centro: si spera che possano essere utili per identificare il bandito.

Puddu e Pili hanno portato a Rizwan Khiald la solidarietà della comunità di Assemini. «Siamo profondamente dispiaciuti, Rizwan e la moglie sono perfettamente integrati nel quartiere. Dobbiamo proseguire il progetto di installare altre telecamere per la sicurezza dei residenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 