Rapina in pieno centro 

Negli occhi ha ancora il terrore e nella fronte il segno della violenza. Rizwan Khiald, 40 anni, pakistano e titolare di una kekabberia-pizzeria-friggitoria in via Sardegna ad Assemini, martedì sera, attorno alle 22, ha ricevuto la visita di un bandito armato e mascherato, disposto a tutto pur di portar via l’incasso dell’attività.

Il racconto

«Mi ha puntato la pistola in faccia – racconta Rizwan – e mi ha urlato: dammi i soldi, dammi i soldi . Il denaro era in cassa, circa trecento euro, custodito però all’interno di un cassetto chiuso a chiave. Forse per la paura, forse per la concitazione del momento, le chiavi mi sono cadute dalle mani, il bandito si è innervosito e mi ha colpito in testa con la pistola. No, non penso che fosse un’arma-giocattolo, ho sentito molto dolore. Poi è riuscito a prendere l’incasso e a scappare».

In quel momento nel locale di via Sardegna c’erano tre clienti diciottenni che – spaventati quando il bandito ha dato un colpo forte al bancone con la pistola per attirare l’attenzione del pakistano – sono scappati lasciando il pakistano da solo in balia del rapinatore, fuggito a piedi al termine del colpo.

Soccorsi e rilievi

Immediatamente Rizwan Khiald ha dato l’allarme, sul posto sono arrivate quattro pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza per prestare le prime cure al piccolo imprenditore straniero che vive ad Assemini da due anni e che con il suo modo di comportarsi fatto di gentilezza, rispetto, educazione e generosità ha conquistato l’affetto e l’amicizia di tanti vicini. Rizwan ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha preferito rispondere alle domande degli inquirenti.

Sul posto nel giro di pochi minuti anche il sindaco Mario Puddu, e una consigliera comunale , Emanuela Pili, che abita nella zona. Ai carabinieri sono state consegnate le telecamere della videosorveglianza presenti nel centro: si spera che possano essere utili per identificare il bandito.

Puddu e Pili hanno portato a Rizwan Khiald la solidarietà della comunità di Assemini. «Siamo profondamente dispiaciuti, Rizwan e la moglie sono perfettamente integrati nel quartiere. Dobbiamo proseguire il progetto di installare altre telecamere per la sicurezza dei residenti».

