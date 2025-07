Rapina in farmacia, arrestato un 45enne 

Assalto armato a una farmacia ieri a Monserrato con i carabinieri che hanno chiuso l’indagine a tempo di record: nel giro di appena due ore sono riusciti a individuare, localizzare e arrestare il presunto autore del colpo. In manette è finito Mauro D’Onofrio, 45 anni, residente in zona, che era agli arresti domiciliari per altre vicende.

Un blitz probabilmente studiato con la convinzione di restare fuori dalle indagini. Ma il piano non è andato a buon fine. Il bottino – circa 200 euro – gli è costato il ritorno immediato nel carcere di Uta, dove dovrà rispondere non solo della rapina ma anche del reato di evasione.

La rapina

Il colpo è stato messo a segno poco dopo mezzogiorno nella farmacia Cau, in via San Lorenzo. Un uomo con il volto parzialmente coperto ha fatto irruzione nel locale, mostrando subito le sue intenzioni: pistola in mano, si è avvicinato al titolare facendosi consegnare l’incasso della mattinata. Poi si è allontanato a bordo di uno scooter.

La risposta dei carabinieri è stata immediata. Dopo la segnalazione arrivata alla Centrale Operativa di Quartu, sono entrate in azione diverse pattuglie delle Stazioni di Sestu e Monserrato. I militari si sono recati subito in farmacia, dove hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza, e poi hanno controllato anche gli impianti presenti nelle vie vicine. Proprio grazie alle riprese – sia pubbliche che private – e alle testimonianze raccolte sul posto, è stato possibile risalire rapidamente al presunto autore della rapina.

L’arresto

D’Onofrio è stato portato in caserma, mentre nella sua abitazione è scattata una perquisizione accurata. I militari hanno recuperato la pistola scacciacani priva del tappo rosso utilizzata durante l’assalto, oltre allo scooter impiegato per la fuga. Così il 45enne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata ed evasione. Nelle prossime ore potrebbe essere interrogato in carcere dal magistrato. Gli investigatori di Monserrato e Sestu hanno già trasmesso in serata un primo, dettagliato rapporto sull’accaduto alla Procura. Le indagini proseguono per chiarire se l’indagato abbia agito da solo o con un complice, che potrebbe averlo atteso all’esterno della farmacia. Non a caso sono al vaglio le immagini delle telecamere presenti in via San Lorenzo e sono già state ascoltate alcune persone che si trovavano nei paraggi al momento del colpo. Al momento, le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo.

