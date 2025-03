Rapina in farmacia, 23enne in carcere a due anni dal colpo 

Ieri i carabinieri della stazione di San Gavino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura di Cagliari nei confronti di Diego Mallocci, un 23enne residente a Monserrato e domiciliato a San Gavino, riconosciuto colpevole, con sentenza definitiva, del reato di rapina aggravata e condannato a scontare una pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Due anni fa, all’orario di chiusura serale, Mallocci era entrato brandendo una pistola (poi rilevatasi un giocattolo) e con il volto coperto nella farmacia “Santa Teresa del Gesù Bambino”, in via Dante, a San Gavino, e si era fatto consegnare dalla cassa più di 500 euro, poi era fuggito cercando di far perdere le sue tracce. Le indagini dei militari, con il contributo decisivo dei filmati delle telecamere private installate nella farmacia sangavinese, avevano permesso di identificare in Mallocci l’autore della rapina in meno di 24 ore.

Conclusa la vicenda giudiziaria, restava da eseguire la condanna. I carabinieri, dopo aver rintracciato il destinatario del provvedimento emesso dalla Procura, hanno completato le formalità di rito e hanno condotto Diego Mallocci nella casa circondariale di Uta, dove sconterà la pena come disposto dall’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei carabinieri nel garantire l’effettività della giustizia e la repressione di questi reati.

