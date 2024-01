Rapina in casa, 19enne in cella 

Prima la richiesta di denaro, poi il pestaggio e la fuga. Ma da Nurachi il 19enne, rapinatore in trasferta, ha fatto poca strada: inseguito e bloccato dai carabinieri, è stato arrestato a Oristano mentre in sella a una bici cercava di far perdere le proprie tracce nel traffico cittadino. Paolo Pinna, originario di Sassari, si trova nel carcere di Massama: è accusato di rapina aggravata, lesioni personali e violazione di domicilio. Tutto è accaduto poco dopo le 13 di giovedì. Il ragazzo sarebbe entrato a casa di un conoscente (un 21enne di Nurachi), gli avrebbe chiesto dei soldi ma davanti al rifiuto avrebbe reagito in maniera violenta. Impugnata una spranga di ferro, ha iniziato a colpire il giovane alle braccia e al torace. Subito dopo si è impossessato del telefonino e di una bici della vittima e si è allontanato velocemente, sperando di farla franca. Nel frattempo il 21enne, nonostante le botte prese e le ferite, è riuscito a lanciare l’allarme. Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Oristano che, supportati dai colleghi della stazione di Riola, sono riusciti a rintracciare il rapinatore. Paolo Pinna, in sella alla bici rubata, era già arrivato a Oristano. Nelle vicinanze di via Cagliari, alla vista dei carabinieri ha tentato l’ennesima rocambolesca fuga finita nel giro di pochi minuti. Dopo un breve inseguimento a piedi in mezzo al traffico, il 19enne è stato bloccato e sono scattate le manette. Come emerso durante la perquisizione aveva con sé il telefonino (rubato poco prima alla vittima) e 50 grammi di marijuana (da qui la segnalazione al prefetto per detenzione di stupefacenti per uso personale). La vittima invece è stata accompagnata al San Martino, i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 11 giorni.

