Rapina in ambulatorio: pistola puntata alla testa di una dottoressa 

MILANO. Con una pistola puntata alla tempia, una dottoressa di Medicina generale è stata rapinata da due persone nel suo ambulatorio a San Giuliano Milanese. Dopo averla minacciata di morte, i rapinatori hanno portato via tutto quello che hanno trovato nello studio e nella borsa sia di lei sia dell'unica paziente presente nello studio.

La dottoressa, Beatrice Tagliavini, descrive l'accaduto come «un film poliziesco». L’orario delle visite era finito: «La porta dell'ambulatorio era già chiusa», racconta lei, «loro hanno suonato al campanello. La paziente ha aperto, è tornata da me e mi ha detto: ci sono due tipi strani. Mentre mi avvicinavo, uno ha alzato la mano con una pistola e me l'ha puntata a una tempia, premendo contro la mia testa sempre di più: ho pensato di morire. Un incubo. Mi ha detto: ti ammazzo, sono armato, ti ammazzo. Ho pensato che mi ammazzasse davvero». Il tutto è durato un minuto, forse due: «Sono indietreggiata - prosegue la dottoressa - lui mi ha spinta verso il mio tavolo e con la pistola alla testa continuava a urlare ‘ti ammazzo’. Io ho solo detto ‘non c'è nulla da prendere’ e lui ha premuto ancora di più la pistola sulla testa. Quindi ho pensato: meglio star zitti. Anche la paziente è stata zitta».

A quel punto, sempre a volto scoperto come erano entrati («non li avevo mai visti, uno è un nordafricano e parla bene italiano, l'altro non l'ho visto bene», racconta Tagliavini), hanno arraffato quanto c'era: i gioielli che le due donne indossavano, i portafogli, i telefonini oltre a documenti, ricettari e timbri. Poi la fuga. Dottoressa e paziente hanno chiesto insieme aiuto urlando da una finestra e i vicini hanno chiamato il 112. I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso fatto dai rapinatori. La dottoressa intanto ha ripreso servizio quasi subito: «Sto lavorando come al solito - conclude - altrimenti penso troppo».

