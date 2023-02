Rapina in agriturismo, il Pm chiede 6 anni 

Sei anni di reclusione e 3mila euro di multa. Questa la richiesta, ieri in tribunale, della pm Maria Paola Asara contro Mihail Gabriel Banciu, accusato di aver rubato, insieme a un complice ancora ignoto, 33700 euro da un agriturismo di Padru nell’ottobre del 2013. Una sottrazione avvenuta alle 5 del mattino dopo aver legato al letto la padrona di casa con del nastro isolante, approfittando del fatto che il marito della donna era appena andato a lavorare. L’anziana signora avrebbe riconosciuto l’uomo, come riferito in udienza, perché aveva lavorato per diverso tempo nella struttura e vissuto nelle vicinanze. L’avvocato della difesa, Gianluigi Poddighe, ha domandato di verificare se Banciu aveva fatto ritorno in Sardegna nei giorni del furto, essendo partito per la Romania appena una settimana prima. Da parte sua l’avvocato di parte civile, Sergio Milia, ha chiesto 10mila euro di provvisionale. Il collegio era composto dal presidente Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla. (e.fl.)

