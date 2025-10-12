VaiOnline
Nuoro.
13 ottobre 2025 alle 00:37

Rapina, immagini video al setaccio 

La caccia ai rapinatori, che pur di rubare un carico di sigarette del valore di 30 mila euro hanno messo in atto un’azione militare, non si ferma un attimo. A Prato Sardo, zona industriale di Nuoro, dopo la paralisi scattata nella notte tra venerdì e sabato quando è entrato in azione il commando, per gli investigatori della polizia è una domenica di lavoro. Angoli vicini e lontani e le immagini delle telecamere private vengono passati al setaccio alla ricerca della banda e dei mezzi utilizzati per mettere a segno il colpo. Sono tre i furgoni serviti ai rapinatori per razziare i pacchi di sigarette dalla sede dei Monopoli di Stato.

I mezzi

Uno avrebbe fatto da ariete per sfondare il cancello d’ingresso del deposito che si trova in via Fabian Mele: la strada porta il nome della giovane guardia giurata uccisa a Oniferi nel 1994 durante un assalto a un portavalori. Altri due mezzi lo avrebbero raggiunto dopo, una volta portata a termine un’altra operazione, ovvero disseminare i chiodi lungo la strada di accesso dell’area industriale creando una trappola per interventi di soccorso e forze dell’ordine. Non è l’unica a cui hanno pensato i banditi. Il loro piano, accurato e spregiudicato, ha portato anche a bloccare l’accesso principale a Prato Sardo con catene tese tra un palo e i guardrail e due ordigni artigianali fasulli composti di bombole del gas e fili elettrici. Oggetti scenici e innocui, secondo gli artificieri, intervenuti per mettere in sicurezza tutta l’area. Non solo. I rapinatori hanno steso un telo bianco con una scritta in rosso: “Bloccate gli impianti o blocchiamo le industrie”. Parole che per gli investigatori valgono più come depistaggio che come reale messaggio politico.

Problema sicurezza

L’incredibile piano dei rapinatori che sabato ha bloccato la zona industriale con i suoi servizi, dai bus dell’Arst alla distribuzione di quotidiani e pane, alla raccolta dei rifiuti, ripropone l’emergenza sicurezza in un’area nevralgica, ma orfana di telecamere, se non quelle private, come pure di illuminazione. Gli operatori, guidati dal presidente Giampiero Pittorra, reclamano più controlli e un incontro con la prefetta. (m. o.)

