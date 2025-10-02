VaiOnline
Alla Bnl
03 ottobre 2025 alle 00:49

Rapina, il pm chiede otto anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Otto anni di reclusione per Marco Minimo Prina, l’unico responsabile individuato della rapina del 9 maggio 2022 alla filiale della Bnl di via Manzoni, a Nuoro. Questa la richiesta formulata ieri dal pubblico ministero Riccardo Belfiori davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, al termine della requisitoria. Marco Minimo (difeso da Francesco Lai) aveva ammesso di essere lui alla guida del Fiat Doblò (del fratello inizialmente indagato e arrestato e poi scagionato) utilizzato dai rapinatori per la fuga. La Squadra mobile individuò il furgone grazie ai filmati di sorveglianza. Durante il colpo, due uomini armati e col volto coperto da mascherine fecero irruzione nella banca, portando via duemila euro. Ma erano a conoscenza che un blindato della Vigilpool aveva appena scaricato 150 mila euro in contanti.

Nell’ambito dello stesso fascicolo, ma completante estrani alla rapina, ad Alessio Prina, difeso dall’avvocato Mario Silvestro Pittalis, era stata contestata la detenzione di un’arma, che secondo l’accusa iniziale sarebbe stata ceduta in comodato d’uso dal carabiniere Luca Lai (difeso da Lorenzo Soro). Per l’imputato il pm ha chiesto l’assoluzione: le perizie hanno accertato che non si trattava dell’arma del militare. A gennaio spazio alle difese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 