Rapina, il pm chiede otto anni 

Otto anni di reclusione per Marco Minimo Prina, l’unico responsabile individuato della rapina del 9 maggio 2022 alla filiale della Bnl di via Manzoni, a Nuoro. Questa la richiesta formulata ieri dal pubblico ministero Riccardo Belfiori davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, al termine della requisitoria. Marco Minimo (difeso da Francesco Lai) aveva ammesso di essere lui alla guida del Fiat Doblò (del fratello inizialmente indagato e arrestato e poi scagionato) utilizzato dai rapinatori per la fuga. La Squadra mobile individuò il furgone grazie ai filmati di sorveglianza. Durante il colpo, due uomini armati e col volto coperto da mascherine fecero irruzione nella banca, portando via duemila euro. Ma erano a conoscenza che un blindato della Vigilpool aveva appena scaricato 150 mila euro in contanti.

Nell’ambito dello stesso fascicolo, ma completante estrani alla rapina, ad Alessio Prina, difeso dall’avvocato Mario Silvestro Pittalis, era stata contestata la detenzione di un’arma, che secondo l’accusa iniziale sarebbe stata ceduta in comodato d’uso dal carabiniere Luca Lai (difeso da Lorenzo Soro). Per l’imputato il pm ha chiesto l’assoluzione: le perizie hanno accertato che non si trattava dell’arma del militare. A gennaio spazio alle difese.

