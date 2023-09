Rapina finisce nel sangue: due in cella 

Ha cercato di difendere in tutto i modi il suo monopattino e il portafoglio ma alla fine, aggredito con calci e pugni da tre giovani, in via Roma, si è dovuto arrendere. Nonostante il pestaggio, un trentenne è però riuscito a dare l’allarme, avvisando il 113: ha poi descritto ai poliziotti i presunti rapinatori, due di questi rintracciati in via Sonnino. Riccardo Fadda Manconi, cagliaritano di 18 anni, e Yorsi Souli, 24 anni, tunisino, hanno provato anche a ribellarsi agli agenti della Squadra volante. A fatica i due sono finiti in manette e accompagnati in carcere a Uta come disposto dal pm di turno, Gaetano Porcu. Sono accusati di rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

I precedenti

I due, assistiti dall’avvocato Simone Vargiu, stamattina saranno interrogati dal gip per la convalida dell’arresto. Potrebbero fornire la loro versione anche se è probabile che si avvalgano della facoltà di non rispondere. Entrambi hanno dei precedenti nonostante la giovane età. Fadda appena due mesi fa era finito nei guai sempre per rapina: insieme a un minorenne, in via Baylle, aveva avvicinato un ragazzino per chiedergli se avesse una banconota da 10 euro da dare in cambio di due da 5. Una volta afferrata la banconota, senza dare nulla in cambio, i due erano andati via minacciando di morte la vittima. Anche in quell’occasione Manconi Fadda era stato poi arrestato dalla Polizia. Il giudice aveva confermato che si era trattato di una rapina, ma aveva concesso al diciottenne una doppia attenuante che gli aveva evitato la condanna a tre anni di reclusione sollecitata dal pm. Il giovanissimo era stato così condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa.

Le botte

Anche domenica mattina, verso le 6,30, il diciottenne è entrato in azione con dei complici, questa volta due. Come ricostruito dagli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, Manconi, Souli e un terzo giovane straniero attualmente ricercato si sono avvicinati a un trentenne portandogli via il portafoglio. Poi gli è stato restituito ma per colpirlo con alcuni schiaffi e rubargli il monopattino. La vittima ha reagito, per poi tentare la fuga per chiedere aiuto. È stato raggiunto e colpito con calci e pugni. Questa volta gli è stato preso anche il portafogli con dentro 300 euro e i documenti. Il trentenne, ferito e dolorante, ha chiesto aiuto e le pattuglie della Polizia – impegnate nella zona nei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla malamovida – sono arrivate subito in via Roma. Grazie alle descrizioni dei presunti rapinatori sono risaliti a Manconi e Souli, rintracciati e bloccati in via Sonnino.

