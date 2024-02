Rapina fallita in banca, il gip: carcere per Marco Orrù 

Resta in carcere Marco Orrù, 48 anni di Serramanna, arrestato dai carabinieri per la tentata rapina in banca di una settimana fa. Lo ha deciso ieri la giudice del Tribunale di Cagliari Ermengarda Ferrarese al termine dell’udienza di convalida che si è svolta nel carcere di Uta. Orrù, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, era stato, infatti, fermato a Cagliari. Il suo difensore, l’avvocata Claudia Cannavera, aveva chiesto gli arresti domiciliari ma la giudice ha ritenuto che non ci fossero elementi per una misura meno afflittiva. Orrù è finito in carcere a distanza di qualche giorno dal suo complice, Antonio Marras, 65 anni di Serrenti, bloccato in banca dai carabinieri.

