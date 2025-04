Rapina fallita all’ufficio postale 

Attimi di terrore poco prima delle 13 di ieri mattina all’ufficio postale di Orune, dove un uomo con il volto completamente coperto da una mascherina chirurgica ha fatto irruzione con l’intento di compiere una rapina. All’interno della struttura si trovava una sola dipendente in servizio, che è stata aggredita, strattonata, sbattuta contro un muro e infine chiusa con la forza in bagno. La rapina, però, è fallita.

Il blitz

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di costringere la dipendente ad aprire la cassaforte, ma non riuscendoci - forse anche disturbato dalla presenza di due clienti, tra cui la sindaca di Orune, Giovanna Porcu - avrebbe desistito e abbandonato il tentativo, pare senza portare via nulla.

Non è ancora chiaro se il rapinatore fosse armato o se possedesse un’arma che ha preferito non mostrare. Al momento, infatti, non risulta che abbia esibito né utilizzato pistole o coltelli, ma ha fatto ricorso alla violenza fisica. Una volta entrato, con un gesto delle dita avrebbe fatto capire alla dipendente di volere del denaro, passando subito nella zona posteriore dell’ufficio. Lì l’ha afferrata per un braccio, strattonata e sbattuta contro un muro, nel tentativo di intimidirla e farsi aprire la cassaforte. Non riuscendoci, l’ha trascinata in bagno e rinchiusa.

Soccorsi e indagini

La donna, sotto choc, è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Nuoro per accertamenti. I due clienti presenti, seppur illesi, sono rimasti profondamente scossi. La sindaca, molto provata, per tutta la giornata di ieri non ha risposto al telefono. Il malvivente si è dato rapidamente alla fuga e attualmente è ricercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orune, che hanno avviato le indagini per risalire alla sua identità e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Subito dopo l’episodio sono stati effettuati posti di blocco in tutta la zona, e i militari, anche con il supporto della Compagnia di Bitti, hanno eseguito alcune perquisizioni nei confronti di soggetti con precedenti specifici.

Non si esclude che l’uomo possa aver agito da solo, ma sono in corso verifiche su eventuali complici, anche grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

