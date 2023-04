Rapina e sfruttamento della prostituzione: 40enne finisce in carcere 

Era stata arrestata con accuse pesanti, a conclusione di una lunga e complessa indagine delle forze di polizia. I reati di cui doveva difendersi erano reclutamento di persone da destinare all'esercizio della prostituzione, danneggiamento e rapina aggravata (entrambi in concorso) e lesioni personali. La donna, una quarantenne cagliaritana, era stata condannata dal giudice e sottoposta al regime di detenzione domiciliare. La permanenza in casa è però finita ben presto. Dal proprio appartamento al trasferimento nel carcere di Macchiareddu-Uta.

I carabinieri della stazione di Sant'Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari. Un aggravamento della misura per la 40enne, disoccupata, molto nota alle forze dell’ordine per numerosi e gravi precedenti. Non ultimi i fatti per i quali era stata rintracciata dai carabinieri, finita davanti al giudice e subito dopo ai domiciliari.

La disposizione del giudice prevede la reclusione per un anno, undici mesi e ventiquattro giorni. L'arrestata, al termine della notifica del provvedimento e dei necessari adempimenti, è stata accompagnata a Uta, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I militari di Sant’Avendrace si sono mossi dalla stazione di buon’ora per poi presentarsi davanti alla porta d’ingresso dell’abitazione con i documenti firmati dal giudice. Una visita non certamente inattesa visto che i domiciliari era solo una parentesi in attesa del trasferimento nella casa circondariale alla periferia del polo industriale di Macchiareddu. Dopo la comunicazione e il disbrigo delle pratiche, la quarantenne è salita su un’auto dei carabinieri per il viaggio verso il carcere “Ettore Scala”.

Per la 40enne sarà una lunga detenzione della durata di poco inferiore ai due anni.