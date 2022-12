Rapina e botte, caccia a 3 uomini 

L’auto con a bordo i tre ragazzi, due dei quali avevano un passamontagna sul viso, è stata intercettata da una pattuglia della polizia: i tre non si sono fermati all’alt, hanno sterzato in direzione di uno degli agenti in servizio, rischiando di travolgerlo e poi hanno continuato la fuga. Subito è scattato l’inseguimento da parte della pattuglia delle Volanti, una corsa a tutta velocità poi all’altezza della prima rotonda della Statale 292, la Golf è uscita fuori strada e i tre, dopo aver abbandonato l’auto, sono scappati a piedi nelle campagne di Nuraxinieddu facendo perdere le proprie tracce.

Tutti i contorni della vicenda devono essere ancora chiariti ma, secondo i primi accertamenti, sembra che poco prima di mezzanotte nella piazza della torre a Torregrande ci sia stata una rapina culminata con botte e pugni ai danni di un ragazzo. Urla, tensione poi l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito mentre i rapinatori sono scappati via. E si sarebbero allontanati a bordo della Wolkswagen Golf che qualche metro dopo si è trovata davanti la paletta della polizia.

Una rapina, un pestaggio poi la fuga e l’inseguimento. È stata una nottata movimentata quella tra giovedì e venerdì a Torregrande ma i tre autori dell'aggressione potrebbero avere le ore contate. I controlli e gli accertamenti della polizia vanno avanti a ritmo serrato per cercare di individuare i responsabili della rapina, legata presumibilmente a questioni di droga.

La storia

Controlli

Accertamenti

Potrebbero non aver fatto molta strada, le ricerche da parte della Squadra Mobile (coordinata dal dirigente della Mobile Samuele Cabizzosu) sono andati avanti tutta la notte per cercare di risalire agli autori del grave episodio che ha creato notevole trambusto nella borgata marina. ll giovane, vittima della rapina e del pestaggio, dopo essere stato accompagnato all’ospedale San Martino per le cure, è stato sentito dalla polizia per cercare di ricostruire l’accaduto e mettere insieme tutti i tasselli della vicenda che potrebbe essere legata a un regolamento di conti per un debito di droga non pagato. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta, la polizia sembra avere in mano importanti elementi per chiudere il cerchio.

