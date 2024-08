Rapina: domiciliari confermati 

Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, col braccialetto elettronico, per i nuoresi Francesco Cusinu di 26 anni, e Davide Sanna, accusati di aver aggredito lo scorso 15 luglio davanti a un circolo di viale Repubblica un anziano e cui gli ha sottratto il portafoglio.

I due, difesi da Annamaria Musio e Marco Piredda, nell’interrogatorio di garanzia davanti al davanti al gip Alessandra Ponti, si erano difesi dalle gravissime accuse, di lesioni e rapina, mosse dalla sostituta procuratrice di Nuoro, Martina Varagnolo. Cusinu, lo aveva fatto rilasciando dichiarazioni spontanee e affermando che si era solo difeso dopo essere stato aggredito con un pugno dall’anziano che era in compagnia di un amico. Sanna invece, seppur in una posizione marginale, aveva preso parte a quell’aggressione, e si è sottoposto ad interrogatorio. Quando gli agenti della Volante erano intervenuti in viale Repubblica avevano trovato un anziano a terra, sanguinante. L’uomo, non trovava il portafogli. Poco distante i due presunti aggressori in un bar con i vestiti ancora macchiati di sangue della vittima. Sanna e Cusinu sono stati prima denunciati a piede libero, poi dopo la conferma da alcuni video, è stata emessa la misura cautelare.

