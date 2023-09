Rapina da 10 euro, 18enne condannato 

Il giudice ha confermato che si è trattato di una rapina, ma ha concesso a Riccardo Antonio Manconi Fadda, di soli 18 anni, una doppia attenuante che gli ha evitato la condanna a tre anni di reclusione sollecitata dal pubblico ministero. Il giovanissimo è stato così condannato a un anno e otto mesi, con pena sospesa, ritenuto di aver minacciato un giovane dopo averi sottratto 10 euro con un trucco.

I fatti risalgono agli ultimi giorni di luglio e sarebbero avvenuti in via Baylle. Il 18enne era stato arrestato dalla Polizia perché, in concorso con un minorenne, avrebbero avvicinato un ragazzino chiedendogli se avesse il cambio di due banconote da 5 euro. La vittima avrebbe poi consegnato al maggiore dei due una banconota da 10 euro, ma alla richiesta delle due banconote i due avrebbero prima fatto finta di nulla e poi lo avrebbero minacciato di morte. Quando il malcapitato è riuscito ad allontanarsi avrebbe fermato due agenti che si trovavano nella zona, riuscendo così a far identificare i due giovani. Manconi Fadda era stato arrestato.

Ieri mattina si è chiuso il processo davanti al giudice del Tribunale, Andrea Mereu. Il pm ha chiesto 3 anni di reclusione, ma il giudice - che pure ha confermato l’ipotesi di rapina impropria (furto col mezzo fraudolento seguito da minacce) - ha deciso di concedere sia l’attenuante legata al fatto che il 18enne fosse incensurato, sia quella per la modesta entità del bottino. L’imputato è stato difeso dall’avvocato Maurizio Musu.

