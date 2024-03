Rapina con pestaggio: il pm chiede 9 anni 

Per il sostituto procuratore Danilo Tronci non ci sono dubbi: Antonino Demelas, cuoco 71enne di Mogorella, sarebbe uno degli autori di una brutale rapina compiuta otto anni fa a Selargius, culminata con il pestaggio del pensionato Mario Gessa. E per quella rapina, al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto una durissima condanna a 9 anni di reclusione. A inchiodare il pensionato, ora in carcere anche per presunti abusi sessuali su una bambina, sarebbero stati gli esiti di un esame del Dna.

L’imputato

Il processo per il brutale assalto all’abitazione di Selargius si sta chiudendo a Cagliari davanti alla Prima sezione penale del Tribunale, presieduta dalla giudice Lucia Perra. L’imputato, ora in carcere per i presunti abusi sessuali su una minore, è finito anche nell’inchiesta dalla Procura di Oristano sulla scomparsa di Marina Castangia, la 60enne di Cabras svanita nel nulla a maggio del 2021. La donna era la compagna del cuoco, ma le indagini per omicidio e occultamento di cadavere non hanno evidenziato prove sufficienti per incriminare Demelas, unico indagato, tanto che poi è stato lo stesso pubblico ministero Armando Mammone a chiederne l’archiviazione. Davanti ai giudici cagliaritani, però, il 71enne deve rispondere solo della rapina avvenuta il 17 febbraio 2016 a Selargius, quando un gruppo di malviventi fece irruzione nell’abitazione di Gessa, picchiandolo brutalmente e poi lasciandolo legato. Due anni dopo quei fatti il pensionato è morto, dunque nel dibattimento non risultano costituite parti civili.

Le indagini

Gli esiti degli esami sulle tracce biologiche effettuate nell’abitazione e all’esterno subito dopo la rapina (in un guanto e in una federa) sono stati inseriti nella banca dati delle forze di polizia e, quando poi anche la Procura di Oristano ha fatto i test del Dna nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio Castangia, alla fine è saltata fuori quella che gli esperti del pm Tronci definiscono come una corrispondenza. Insomma, per il magistrato della Direzione distrettuale antimafia non ci sarebbero dubbi sul fatto che il cuoco di Mogorella fosse quella notte uno dei componenti del commando di rapinatori. Il bottino dell’assalto era stato di una pistola e vari fucili, tutti del padrone di casa.

Il 5 aprile la parola passerà ai difensori, gli avvocati Mario Gusi e Libero Pusceddu, che cercheranno di smontare le prove portate a dibattimento dall’accusa che ha sollecitato una condanna pesante per Demelas. Subito dopo, salvo imprevisti, la presidente Perra (affiancata dai giudici Federico Loche e Antonella Useli Bachitta) si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.

