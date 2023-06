Rapina con coltello: un arresto  

Prima uno screzio nella zona di piazza Matteotti. Poi un secondo incontro e la brutale aggressione, diventata rapina finita nel sangue. Ancora una volta teatro dell’episodio di violenza, la Marina. Un trentenne cagliaritano è stato accerchiato da alcuni stranieri, probabilmente tutti algerini, in via Sant’Eulalia. Forse erano cinque o sei. Il giovane è stato picchiato e accoltellato a un gluteo. Il gruppo è poi scappato con telefono cellulare e portafoglio della vittima. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di rintracciare subito uno dei presunti aggressori: un diciottenne algerino è stato così arrestato e accompagnato in carcere a Uta con l’accusa di lesioni e rapina aggravata. Ma i poliziotti sperano di risalire anche ai complici. Le indagini, coordinate dal pm Daniele Caria, vanno avanti.

Il sangue

Sulla vicenda, avvenuta sabato notte, la questura mantiene il più fitto riserbo. Probabilmente oggi il diciottenne (assistito dall'avvocata Valentina Deiosso) si presenterà davanti al giudice per la convalida. Soprattutto i poliziotti delle Volanti e i colleghi della Squadra Mobile contano di dare un nome e un cognome anche agli altri responsabili della brutale aggressione. La speranza è che qualcuno abbia notato qualcosa di utile all’inchiesta. E soprattutto che ci sia qualche telecamera presente nella zona di via Sant’Eulalia o nella altre strade e che abbia ripreso la rapina con la coltellata oppure le fasi della fuga del gruppetto. Si pensa che ad agire siano stati almeno tre stranieri. La vittima non ricorda bene. Dunque potrebbero essere stati anche di più.

L’arma

Dalle prime informazioni raccolte dai poliziotti, il cagliaritano avrebbe incrociato gli algerini nella zona di piazza Matteotti. Ci sarebbe stata una prima discussione. Poi il secondo incontro in via Sant’Eulalia: qualche parola di troppo e il trentenne è stato accerchiato e aggredito. Poi un fendente al gluteo e la rapina: gli sono stati portati via portafoglio e telefono cellulare. Accompagnato in ospedale, è stato medicato e gli sono stati assegnati alcuni giorni di cure. Nessuna traccia del coltello usato dal gruppo. E non è ancora stato chiarito se a utilizzare l’arma sia stato il diciottenne fermato dagli agenti delle volanti.

