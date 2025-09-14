VaiOnline
Viale La Playa
15 settembre 2025 alle 00:28

Rapina con coltello, due giovani in cella 

Sono scappati dopo aver minacciato una 22enne con un coltello per portarle via il telefonino. Ma la fuga dei due rapinatori è durata poco: da viale La Playa a via Roma, dove sono stati intercettati dai Carabinieri. I due giovani, di nazionalità algerina, sono stati arrestati con l’accusa di rapina dai militari delle stazioni di Assemini e di Pirri, assieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile. In manette sono finiti un 21enne e un 19enne che ora dovranno comparire davanti al giudice per la convalida.

L’intervento della pattuglia dell’Arma è partito dalla segnalazione degli addetti alla sicurezza della stazione dei treni. I due giovani, a bordo di un bus e con la minaccia di un coltello, avrebbero strappato di mano il cellulare a una 22enne tunisina, rimasta ferita nel tentativo di inseguirli durante la fuga: l’hanno colpita con una bottiglia di vetro. I due sono poi stati intercettati e arrestati dai carabinieri nei pressi del porto. (fr.pi)

