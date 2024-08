Rapina all’ufficio postale, due arrestati di Orotelli 

Due arresti per la rapina all’ufficio postale del dicembre di due anni fa. Le misure sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Reparto operativo-Nucleo Investigativo- provinciale di Oristano, aiutati dai colleghi di Nuoro e dei “Cacciatori di Sardegna” e del nucleo elicotteri di Elmas. Gli arrestati di Orotelli sono ritenuti responsabili di rapina in concorso aggravata dall’uso di armi, detenzione illegale di materiale esplodente, detenzione e porto abusivo di arma clandestina, detenzione illegale di sostanze stupefacenti per spaccio.

Il 14 dicembre 2022 un individuo, con il volto coperto da passamontagna e armato di pistola, ha fatto irruzione nell’ufficio postale e si era fatto consegnare dall’impiegata 600 euro. Il malvivente era scappato a bordo di un’auto che lo attendeva con alla guida il complice. I provvedimenti sono scattati all’esito dell’attività informativa svolta dai militari, e grazie alle perquisizioni e sequestri, in particolare l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. Le perquisizioni hanno permesso ai carabinieri di sequestrare 38 chili di cannabis, un fucile con matricola abrasa, una pistola semiautomatica modificata, otto cartucce, 800 grammi di gelatina da cava, un cellulare, abbigliamento utilizzato per la rapina; altri 3 chili di cannabis e 5mila euro ritenuti riconducibili ad attività illecita.

