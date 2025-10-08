VaiOnline
Ollastra.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Rapina all’ufficio postale, chiesto il rinvio a giudizio 

Erano stati inchiodati dalle riprese delle telecamere e dall’attività investigativa dei carabinieri. A distanza di un anno dall’arresto, i tre presunti responsabili della rapina messa a segno a dicembre 2023 compariranno davanti al giudice. Chiuse le indagini, ieri si sarebbe dovuta svolgere l’udienza preliminare ma c’è stato subito un rinvio al 5 novembre. In quella data la giudice Cristiana Argiolas dovrà decidere se mandare a processo Leonardo Broccias, 22 anni residente a Ollastra (difeso dall’avvocato Roberto Martani), l’oristanese Andrea Putzulu (32), difeso da Rosaria Manconi e Massimo Ponturo (47) di Norbello assistito da Andrea D'Andrea.

La rapina era stata compiuta nel primo pomeriggio. Due banditi erano entrati nell'ufficio postale con i volti coperti: uno, pistola in pugno, aveva minacciato la funzionaria a consegnare il denaro in cassa, circa 34mila euro. Presi i soldi, i due erano usciti raggiungendo un complice. Poi la fuga. Le indagini erano state immediate fra perquisizioni e filmati delle telecamere, i carabinieri erano riusciti a risalire alla identità dei tre che poi sono stati arrestati, Broccias e Putzulu erano finiti in carcere, Ponturo ai domiciliari con braccialetto elettronico. ( v.p. )

