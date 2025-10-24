VaiOnline
Ula Tirso.
25 ottobre 2025 alle 00:29

Rapina alle Poste,  un 32enne di Ghilarza incastrato dai video 

Quel passo mentre, con la pistola in pugno faceva irruzione nell’ufficio postale di Ula Tirso, per gli investigatori aveva qualcosa di già noto. I movimenti erano identici a quelli del rapinatore che alcuni mesi prima era stato immortalato dalle telecamere nel blitz all’ufficio postale di Ollastra. Immagini che, insieme ad altri riscontri, hanno consentito ai carabinieri di individuare l’autore del colpo messo a segno nel paesino del Barigadu il 5 giugno 2024. E così ieri per Andrea Putzulu, 32 anni di Ghilarza, è scattato l’obbligo di dimora. Il provvedimento del Gip è stato notificato dai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale e della Compagnia. L’uomo, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, proprio un mese dopo la rapina a Ula Tirso era stato arrestato con due complici per il colpo a Ollastra.
L’indagine era partita immediatamente dopo che un rapinatore, a volto coperto e armato, nel giorno della festa dell’Arma, aveva minacciato l’impiegata dell’ufficio postale ed era fuggito con 10mila euro. Dopo aver sentito testimoni e acquisito vari elementi, i militari si erano soffermati sulle immagini della videosorveglianza che erano state fondamentali: confrontate con quelle della rapina a Ollastra nel dicembre 2023, hanno consentito ai carabinieri di individuare Putzulu (difeso dall’avvocata Rosaria Manconi). E quando il 5 luglio di un anno fa, il 32enne era stato arrestato il colpo a Ollastra, è emerso che anche i pantaloni sequestrati in quell’occasione erano dello stesso tipo, marca e colore di quelli trovati ieri. Inoltre l’analisi forense del telefonino ha dato riscontri importanti del coinvolgimento di Putzulu anche a Ula Tirso.

