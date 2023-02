Rapina all’alba, barista sotto shock 

La barista non era sola nel locale. «In una stanza abbiamo una macchina cambia monete ed era presente uno degli addetti. Istintivamente ho urlato, ma il collega non mi ha sentita». Il bandito a questo punto è scappato portandosi appresso il cassetto porta denaro della cassa. All’interno circa 150 euro, l’incasso della sera precedente.

Melis si sarebbe presentato al bar con il viso camuffato da un pesante trucco in perfetto stile carnevalesco e con un bastone di legno avrebbe minacciato la barista di 35 anni che è ancora scossa per il fatto e preferisce restare anonima: «La rapina è durata pochi minuti, il bandito è stato veloce e confusionario. Io mi trovavo dietro il bancone a sistemare le paste, quando è entrato quest’uomo che mi ha chiesto 100 euro. Io non ho risposto ma non ho avuto neanche il tempo realizzare quel che stava succedendo, è passato dall’altra parte del bancone con un bastone di legno per minacciarmi».

A incastrare Salvatore Melis, disoccupato 42enne originario di Carbonia, sono state le telecamere presenti nella zona di via Monteverdi. I carabinieri hanno individuato un uomo alla guida dei una vettura dopo una rapina nei pressi del bar “La Dolce Vita”. Gli altri riscontri poi hanno permesso gli inquirenti di chiudere l’inchiesta: Melis è accusato del colpo messo a segno alle sei del mattino l’otto febbraio scorso ed è stato denunciato a piede libero in attesa del processo.

Il colpo

L’allarme

L’indagine

«Durante la fuga – prosegue la barista di Capoterra – il rapinatore ha perso un berretto che abbiamo poi consegnato ai carabinieri. E quando ha strappato via il cassetto porta-denaro dalla cassa è caduta della polverina bianca sul bancone, immagino avesse un trucco in viso per non farsi riconoscere, forse del gesso».

Il patema

La banconiera de “La Dolce Vita” è ancora scossa: «La mattina quando alzo la serranda sono sola ed è ancora buio. Ultimamente sto chiedendo al mio titolare di essere presente e la mattina all’apertura, sono spaventata dopo la rapina».

I carabinieri

Gli elementi raccolti sul logo della rapina hanno consentito ai carabinieri di individuare il presunto colpevole del colpo, Salvatore Melis.

