Rapina alla stazione di servizio 

Una rapina a mano armata in piena regola al distributore di carburanti di Bono. Ora è caccia aperta al rapinatore solitario che in pieno giorno si è impadronito di 20mila euro alla stazione di servizio di via Grazia Deledda. Il bandito ha agito dopo aver messo a punto il piano operativo. Si è appostato davanti al distributore, ha atteso che si liberasse il piazzale dagli ultimi clienti e, intorno alle 12.45, poco prima della chiusura delle pausa pranzo, quando era ormai sicuro di avere campo libero, è entrato in azione. Non una scelta casuale ed estemporanea, quindi, ma l’uomo sembrava conoscesse bene i movimenti e il momento giusto per intervenire e andare a colpo sicuro.

Il blitz

A volto coperto, camuffato da un passamontagna, per evitare ogni possibile riconoscimento dagli occhi indiscreti delle telecamere di videosorveglianza, si è diretto verso il gabbiotto, ha impugnato una pistola, di cui ancora non si conoscono le caratteristiche, si è introdotto all’interno puntando l’arma contro il benzinaio. Ha urlato all’operatore le sue intenzioni con un chiaro accento sardo. Nella struttura è sceso il gelo. Il dipendente, un 48enne di Bono, davanti alla pistola puntata sul volto non ha fatto altro che eseguire gli ordini. Ha svuotato la cassa dei contanti in banconote, consegnandoli al rapinatore. Un bottino di circa 20 mila euro. Il balordo impossessatosi delle chiavi della porta, per assicurasi la fuga in tranquillità, senza perdere minuti preziosi, ha rinchiuso l’operatore all’interno del gabbiotto, privandolo del suo cellulare. Assicuratosi un margine di tempo per dileguarsi, è scappato con l’auto del benzinaio, una Kia Sportage, portandosi dietro il suo telefonino. Chiuso nel gabbiotto il dipendente, spaventato e agitato ha chiesto soccorso, senza ricevere risposta. Quindi con un cacciavite è riuscito a liberarsi, allarmando un automobilista di passaggio e allertando i carabinieri.

Le ricerche

I militari della compagnia di Bono, guidati dal capitano Davide Masina, giunti sul posto si sono messi a caccia del bandito. Solo più tardi l’auto è stata rinvenuta nelle campagne di Bono, al confine con Anela. All’interno gli accertamenti tecnici per raccogliere eventuali tracce che possano aiutare gli investigatori a risalire al colpevole che, non si esclude possa aver usato una pistola scacciacani. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio e quelle pubbliche del centro abitato per trovare indizi utili alle indagini.