Rapina alla ricevitoria: l’ora del processo 

Disposto il giudizio immediato per i tre presunti rapinatori che il 9 ottobre assaltarono la ricevitoria “Planetwin365” di via Cagliari a Sestu, aggredendo e ferendo in modo grave uno dei titolari. Terminate le indagini, sfociate in tre ordinanze di custodia cautelare, la sostituta procuratrice Ginevra Grilletti ha chiesto al giudice di poter processare subito i tre indagati, senza passare per l’udienza preliminare.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri di Sestu e dei colleghi della Compagnia di Quartu erano riuscite a risalire rapidamente ai presunti autori dell’assalto: Joan Florian Monne, 33 anni di Irgoli, Paolo Todde, 63 anni di Cagliari e Walter Camba, 63 anni, (già condannato a vent’anni per la rapina al Bevimarket di via dei Donoratico a Cagliari nel 1985, finita tragicamente con l’omicidio del proprietario, e poi anche per il colpo all’ufficio postale di via Zagabria, nell’ottobre del 2017). Ad assistere i tre indagati ci sono gli avvocati Stefano Piras e Ivo Loi.

La rapina

L’assalto al centro scommesse di via Cagliari si era consumato nel giro di pochi minuti, poco prima della chiusura. In due sarebbero entrati nell’attività, all’angolo con via Cavour, con dei cappucci e delle mascherine, armati di pistola, taser e con le mani coperte da guanti. «Spostatevi, altrimenti vi sparo», avrebbe urlato uno dei due malviventi alla coppia di gestori, prima di colpire più volte la donna al viso con il calcio della pistola. Il marito sarebbe intervenuto in difesa della moglie, venendo violentemente colpito anch’egli alla testa. Solo la presenza di alcune persone fuori dal locale che guardavano avrebbe fatto desistere i rapinatori che sono fuggiti poi con i soldi afferrati in fretta e furia da una borsa (circa 1.800 euro).

Le lesioni

Due degli indagati sono accusati anche di lesioni per aver provocato al gestore un trauma cranico giudicato guaribile in 20 giorni, mentre la moglie se l’è cavata con alcune escoriazioni alla testa. Ad alcuni, inoltre, viene contestata anche la ricettazione di un motorino rubato utilizzato per la fuga. Un terzo indagato, invece, sarebbe fuggito con un altro scooter parcheggiato a circa 200 metri di distanza che, però, non è risultato rubato.

Il giudizio immediato

Il Codice di procedura penale consente di chiedere il giudizio immediato entro sei mesi, quando l’indagato è stato interrogato e quando il giudice per le indagini preliminari ravvisa l’evidenza della prova. A firmare il decreto che supera l’udienza preliminare e dispone immediatamente il giudizio è stata la giudice del Tribunale di Cagliari, Manuela Anzani, che ha fissato l’avvio del processo al 30 maggio.

