Rapina alla Bnl, arrestato un operaio 

A Francesco Prina è contestato anche il possesso di una pistola. Per lo stesso reato è indagato Alessio Prina, 26 anni, finito ai domiciliari. Dovranno difendersi dall’accusa di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente Marco Minimo Prina, 51 anni, e Marco Manca, 27 (raggiunti dall’obbligo di dimora) per aver coltivato e trasportato 150 chili di marijuana. Quest’ultima contestazione è mossa anche ad Alessio Prina.

Ci sarebbero delle immagini e diverse intercettazioni a supporto della lunga e copiosa attività di indagine che ha portato ad individuare l’operaio forestale come l’autista della banda. Gli inquirenti attraverso decine di ore di registrazione delle immagini riprese da tutte le telecamere sono certi di aver individuato il mezzo con i complici a bordo. Un furgoncino con un cassone chiuso che Prina avrebbe parcheggiato vicinissimo alla banca, davanti alla chiesetta del Carmelo, un luogo privilegiato nascosto da occhi indiscreti, ma da dove era anche possibile guardare i movimenti della sottostante via Manzoni e in un baleno raggiungibile a piedi dai complici. Poche decine di metri per i due malviventi che hanno aperto gli sportelli nascondendosi nel cassone, con il complice che ha innestato la marcia e cercato di fare perdere le tracce.

C’è una svolta nell’indagine per la rapina del 9 maggio scorso alla filiale della Bnl, nella trafficatissima via Manzoni a Nuoro. La polizia ha arrestato quello che ritiene sia stato il palo e l’autista della banda, il complice che ha aiutato i due rapinatori (per ora a piede libero) favorendo la loro fuga. Si tratta di un operaio forestale di Nuoro, Francesco Prina, 59 anni, finito nel carcere di Badu ’e Carros, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro Giacomo Ferrando su richiesta del sostituto Riccardo Belfiori. L’indagine, durante i pedinamenti e le intercettazioni, ha permesso anche di scoprire un traffico di stupefacenti. Gli agenti della Squadra mobile hanno dato esecuzione ad altre 3 misure cautelari.

Il parcheggio

L’arma

Il colpo

Il blitz dei rapinatori era scattato alle 10.30 del 9 maggio in via Manzoni. I due malviventi sono arrivati con calma e sono entrati nella filale della Bnl, prima uno poi l’altro, mescolandosi con i clienti. Si sono messi in fila, coprendosi il viso con una mascherina e un cappellino da baseball tenuto basso sulla fronte. La rapina è stata portata a segno con estrema freddezza e semplicità. I due erano armati: avevano una pistola, che non hanno estratto ma era infilata sulla cintola di uno dei due, è stata mostrata al cassiere per intimargli di consegnare i soldi. Contanti. Duemila euro in tutto. Poi sono usciti, prima uno poi l’altro, dirigendosi con calma verso il centro e sparendo in un attimo dietro gli autobus lasciati in sosta dall’altra parte della via. Proprio lì dietro, secondo gli inquirenti, c’era Prina ad aspettarli con il furgone pronto per la fuga.

