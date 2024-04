Rapina al market, giovane in manette 

Pensava di avere studiato un piano perfetto, con spostamenti attraverso mezzi pubblici, cambio dei vestiti, e ritorno a casa grazie al passaggio di un parente. Un piano per non lasciare tracce. Invece, Francesco Contu, 22 anni di Orosei, non aveva fatto i conti con la meticolosità delle indagini avviate prima dagli agenti del commissariato di Siniscola e proseguite dai carabinieri della compagnia di Siniscola che sabato mattina hanno bussato alla porta di casa sua e lo hanno portato in carcere. L’accusa? Rapina a mano armata. Il giovane sarebbe il bandito solitario che il 20 febbraio scorso era arrivato con un pullman di linea da Orosei, dove abita con la famiglia, sino alla frazione di La Caletta di Siniscola.

Coprendosi il viso con un passamontagna e cambiati gli abiti, aveva puntato una pistola contro la cassiera di un supermercato, intimandole di consegnare l’incasso e minacciando gli altri clienti di non allertare chiamare le forze dell’ordine. Dopo essersi impossessato dei 285 euro in cassa, si era dileguato a piedi e aveva chiesto un passaggio ad un parente che transitava lì vicino, riuscendo a depistare le ricerche immediatamente avviate dagli investigatori.

Ma Contu (difeso dagli avvocati Gianfranco Mattana e Basilio Brodu) sabato è finito in carcere in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro Giovanni Angelicchio. Al giovane che mercoledì comparirà davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia vengono contestati i reati di rapina aggravata nonché detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.

