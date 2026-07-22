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Villa San Pietro.
23 luglio 2026 alle 00:46

Rapina al market, filmati sotto la lente 

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Proseguono le indagini dei Carabinieri per risalire all’autore della rapina avvenuta martedì pomeriggio nel supermercato discount di Villa San Pietro. Intorno alle 15 un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nel punto vendita e ha minacciato il personale, intimando agli addetti di consegnargli il denaro presente nella cassa. Il bottino è stato di circa 250 euro, corrispondenti al fondo cassa.

Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è allontanato a bordo di una Opel Corsa bianca la cui targa sarebbe risultata poco identificabile. I Carabinieri della stazione di Pula, intervenuti per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica dell’accaduto, stanno portando avanti gli accertamenti.

Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili per individuare il responsabile e ricostruire gli spostamenti dell’auto utilizzata per la fuga.

Gli accertamenti proseguono anche alla luce di un’altra rapina avvenuta di recente nel supermercato La Pineta di Santa Margherita di Pula. I due episodi, al momento, restano distinti e su entrambi sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

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