Proseguono le ricerche del bandito solitario entrato in azione venerdì sera in via Tramontana, puntando una pistola contro un dipendente della stazione di servizio Eni, minacciandolo per poi scappare con circa 200 euro. Le immagini delle telecamere dell’impianto hanno ripreso l’incursione dell’uomo armato e incappucciato. Gli investigatori della Squadra Mobile, dopo il primo intervento delle volanti, sono al lavoro per risalire al rapinatore. (m. v.)

