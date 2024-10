Brutale rapina ieri in un centro scommesse a Sestu. Poco dopo le 20 tre banditi mascherati hanno fatto irruzione nel locale di via Cagliari puntando alla cassa. Il gestore del PlanetWin 365 ha reagito ma uno dei malviventi l’ha colpito al capo col calcio di una pistola. L’intervento di alcuni testimoni ha costretto alla fuga i rapinatori, andati via con una borsa al cui interno c’erano circa 1.800 euro. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso. Indagano i Carabinieri.

a pagina 25