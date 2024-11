Rapina al centro commerciale 

Con fare disinvolto si sono presentati al bancone e hanno chiesto di poter vedere un telefonino. Poi hanno cercato di portarlo via e nella fuga hanno spintonato con violenza una guardia giurata. Il furto sfociato poi in rapina è stato messo a segno nel primo pomeriggio di ieri in un negozio di elettrodomestici al centro commerciale Porta Nuova. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, è scattata subito la ricerca dei due malviventi.

Il blitz

Erano da poco passate le 16 e al centro commerciale c’era il solito movimento di clienti. Viavai dai numerosi negozi, fra cui la rivendita di oggetti elettronici e elettrodomestici che è finita nel mirino dei ladri. Due uomini sono entrati nel negozio, hanno girato un po’ fra i vari scaffali, poi si sono soffermati sui telefonini esposti. Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, i due avrebbero chiesto di visionarne alcuni e fra una richiesta di informazione e l'altra, sarebbero riusciti a impossessarsi di un telefonino.

L’allarme

Poi la fuga rocambolesca sotto gli occhi di vari clienti mentre il personale del negozio aveva già dato l’allarme. Immediato l’intervento di una delle guardie giurate in servizio al centro commerciale: l’operatore ha cercato di bloccare i due che per tutta risposta si sono divincolati e l’hanno strattonato e spintonato con violenza. I malviventi sono riusciti a scappare e si sono allontanati a bordo di un’auto, sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine subito intervenute al primo piano del centro commerciale. Gli investigatori hanno sentito i commessi del negozio e stanno visionando i filmati delle telecamere per cercare di risalire ai ladri.

