Rapina ai tabaccai, raffica di interrogatori 

Nuovi interrogatori ieri nella caserma di Monserrato nel tentativo di far piena luce sulla rapina consumato tre sere fa in via Caracalla dove due tabaccai, marito e moglie, sono stati aggrediti e rapinati mentre rientravano a casa dalla loro rivendita di via Porto Botte con l’incasso della giornata. Ad agire un malvivente, che pare avesse perà un complice.

Convocati in caserma, alcuni giovani sono stati interrogati e rilasciati senza alcun addebito. Non siamo dunque ancora alla svolta dell’inchiesta con le forze dell’ordine che starebbero ancora cercando di ricostruire i movimenti dei rapinatori nel tragitto da via Porto Botte a via Caracalla.

È probabile che qualche telecamera abbia inquadrato i malviventi: bisogna però capire se le immagini saranno utili visto che la strada, è stata percorsa dalle vittime e dai malviventi quando ormai si era fatto buio e nel punto dell’aggressione l’illuminazione è carente.

