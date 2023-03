Rapina a Selargius, Antonino Demelas incastrato dal dna 

Secondo le indagini, Demelas avrebbe partecipato alla rapina di Selargius assieme a tre complici. A incastrarlo, a sette anni dai fatti, il test del dna. Il Gip del Tribunale di Cagliari gli contesta i reati di rapina aggravata, lesioni personali e porto illegale di armi da sparo ancora in concorso, delitti commessi il 17 febbraio 2016 a Selargius in via Palestro 5, ai danni di un pensionato (Mario Gessa), morto due anni dopo la feroce aggressione, nel 2018.

Già in carcere per violenza sessuale su una minore e indagato per omicidio nell’ambito delle indagini legate alla scomparsa della sua ex compagna Marina Castangia, sparita nel nulla dalla primavera del 2021, Antonino Demelas, 70 anni di Mogorella, è nuovamente nei guai.

Stavolta accusato di rapina: sarebbe infatti uno dei quattro banditi che nel 2016 fecero irruzione in una casa di Selargius malmenando un anziano per portargli via le armi e i pochi risparmi. L'ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata ieri a Uta, dove è recluso.

L’accusa

Secondo le indagini, Demelas avrebbe partecipato alla rapina di Selargius assieme a tre complici. A incastrarlo, a sette anni dai fatti, il test del dna. Il Gip del Tribunale di Cagliari gli contesta i reati di rapina aggravata, lesioni personali e porto illegale di armi da sparo ancora in concorso, delitti commessi il 17 febbraio 2016 a Selargius in via Palestro 5, ai danni di un pensionato (Mario Gessa), morto due anni dopo la feroce aggressione, nel 2018.

La rapina

Quella notte di febbraio quattro banditi fecero irruzione nell’abitazione di Gessa e dopo averlo legato, picchiato e imbavagliato, si erano fatti consegnare le chiavi della cassaforte da dove avevano sottratto quattro fucili e una pistola regolarmente denunciati dalla vittima, nonché la somma di 60 euro.

Scattarono le indagini condotte dai carabinieri di Cagliari, Quartu e Selargius. Durante il primo sopralluogo nella casa della rapina, erano stati ritrovati sull'anta di un armadio della camera da letto due frammenti di impronta digitale riconducibili agli autori della rapina. Nei pressi dell'abitazione, lungo la via di fuga dei rapinatori, fu anche recuperato un guanto in lattice probabilmente utilizzato da uno dei malviventi che forse lo aveva perso nella fuga. Fu ritrovata anche una federa da cuscino utilizzata per trasportare la refurtiva.

I reperti

Gli accertamenti condotti dal Ris Carabinieri di Cagliari avevano subito permesso di estrapolare dal guanto in lattice e dalla federa del cuscino tracce organiche, riconducibili a due diverse persone. La comparazione con i profili genotipici presenti nella banca dati nazionale del dna non aveva allora consentito di individuare nessuno.

Ulteriori esami scientifici erano stati eseguiti anche su due impronte digitale trovati sulla scena del crimine, risultando compatibili a quanto pare con quelle di un fratello di Demelas, nel frattempo deceduto.

La svolta

A dare una svolta alle indagini sulla rapina è stato l’arresto di Demelas, avvenuto a marzo dello scorso anno per la violenza sessuale su una ragazzina. A quel punto il suo profilo genetico è stato infatti inserito nella banca dati nazionale ed è arrivata la quadratura del cerchio: dalla comparazione è emersa la piena corrispondenza con il profilo genetico prelevato dal guanto in lattice utilizzato per la rapina. Da qui la nuova accusa a carico del 70enne di Mogorella, finito negli ultimi anni al centro della cronaca oristanese dopo la scomparsa della convivente Marina Castangia, la parrucchiera di sessant’anni originaria di Cabras di cui non si hanno più notizie dai primi di maggio del 2021. Un fascicolo questo sul quale la Procura di Oristano ha deciso di iscrivere il nome di Demelas per omicidio.

