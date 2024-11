Rapina a mano armata al centro scommesse, caccia al quarto uomo 

All’appello adesso manca solo un uomo: il quarto componente della banda accusata di aver rapinato, lo scorso 9 ottobre, il centro scommesse “Planetwin365”, di via Cagliari a Sestu. E si tratta di uno dei malviventi, armato, che ha preso parte all’aggressione dei titolari dell’attività e che teneva in mano anche le fascette che sarebbero servite a immobilizzare i coniugi. Dopo le prime due ordinanze di custodia cautelare, eseguite il 23 ottobre e che hanno portato in cella Joan Florian Monne, 33 anni di Irgoli, e Paolo Todde, 63 anni di Cagliari, lunedì i carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione di Sestu hanno accompagnato in carcere anche Walter Camba, 63enne senza fissa dimora: i primi due, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero entrati materialmente nel locale armati di pistola e taser insieme al terzo uomo ancora da identificare, mentre Camba avrebbe partecipato alla preparazione del colpo, accompagnando con la sua auto i complici nei punti dove si trovavano gli scooter rubati da utilizzare per raggiungere il centro scommesse, ma anche per aver effettuato dei passaggi davanti al locale poco prima della rapina.

Le indagini

Dunque la violenta rapina, finita nel sangue e con i due proprietari (Dino Deiana e la moglie Roberta Matzuzzi) picchiati malamente e finiti in ospedale, è stata studiata nei minimi dettagli e commessa, come ricostruito dalla minuziose indagini dei carabinieri di Quartu e di Sestu, sotto il coordinamento della pm Ginevra Grilletti, da quattro persone. Tre che hanno materialmente agito, entrando nel centro scommesse: Monne, Todde e un terzo uomo attualmente da identificare. E un quarto, Camba, che, come ricostruito dagli inquirenti, avrebbe fornito la sua collaborazione nella preparazione e svolgendo degli appostamenti. Gli investigatori hanno ricostruito le varie fasi del colpo grazie alle testimonianze e soprattutto alle immagini delle telecamere di sorveglianza del centro scommesse ma anche di quelle dei comuni di Sestu, Monserrato e Quartu. Camba (difeso dagli avvocati Stefano Piras e Ivo Loi) è conosciuto per il suo passato: condannato a vent’anni per la rapina al Bevimarket di via Dei Donoratico a Cagliari nel 1985 (finita tragicamente con l’omicidio del proprietario e con il suicidio, in carcere, del giovane studente Aldo Scardella, inizialmente, e ingiustamente come è poi emerso, incolpato della rapina) e anche coinvolto nel colpo all’ufficio postale di via Zagabria, nell’ottobre del 2017, insieme ad altri complici, compreso Todde.

Gli indizi

Nell’ordinanza a firma della gip Manuela Anzani, Camba è accusato di essere a conoscenza dei piani dei complici, avendo partecipato alla preparazione e realizzazione. Li aiuta a nascondere gli scooter (rubati alcuni mesi fa) poi usati per il colpo ed effettua dei passaggi davanti al centro scommesse. La sua auto viene ripresa più volte dalle telecamere: e in alcuni casi, sempre come ricostruito dagli investigatori, è in compagnia proprio di Todde e Monne, nella giornata del colpo. La necessità della custodia cautelare in carcere è motivata dal fatto che il 63enne è recidivo (la rapina-omicidio del Bevimarket e il colpo alle poste di via Zagabria) e che potrebbe inquinare le prove. Oggi verrà interrogato e potrà fornire la sua versione e difendersi dalle accuse.

Le riceerche

Ora non resta che identificare il quarto uomo. I carabinieri hanno alcune piste investigative. Il complice dei tre, come emerso nella ricostruzione dei militari, oltre ad aggredire il titolare sarebbe quello che ha afferrato il borsone con il bottino (1.800 euro) per poi urlare: «Scappiamo, c’è gente che ci guarda. Andiamo, andiamo». Una volta fuori, Todde e Monne sono saliti su uno scooter, l’altro uomo su un secondo ciclomotore. Poi la fuga.

