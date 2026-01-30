Rapina a luci rosse: tre condanne e un’assoluzione 

Tre condanne e un’assoluzione per la trappola a luci rosse, nel gennaio del 2023 a Sant’Elia, finita con un’aggressione con il coltello e una pistola giocattolo e una rapina. Il giudice Giorgio Altieri, in abbreviato, ha condannato a sei anni e otto mesi Sergio Masala (51 anni), Arianna Mascia (44) a quattro anni e Manuel Ullu (29) a tre anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Marco Fausto Piras, Cinzia Tuveri e Riccardo Floris. Assolto per non aver commesso il fatto Samuele Randazzo (49 anni), assistito da Alessandro Falconi. Altri due imputati, Emanuele Moi e Danilo Deligia, hanno scelto il rito ordinario.

Il gruppo era finito al centro di un’inchiesta della Squadra Mobile, coordinata dal pm Andrea Massidda, scattata dopo la brutale rapina a un 43enne quartese e sfociata anche in accuse per spaccio per alcuni delle persone sotto indagine. Dopo undici mesi c’erano stati gli arresti di Masala e Moi, finiti in carcere e la denuncia degli altri. Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti, la vittima era stata attirata in un’abitazione per poi essere rapinato: gli era stato portato via lo zaino con dentro 7.000 euro. L’appuntamento, secondo le accuse, era stato organizzato dalla Mascia. C’era stato anche l’acquisto di alcune dosi di droga. Poi l’aggressione, due coltellate e un colpo al viso con il calcio di una pistola (era stato sparato un colpo in aria), poi si è scoperto fosse giocattolo. La vittima era rientrata a casa del padre a Quartu e poi era stato accompagnato d’urgenza in ospedale. Grazie alle intercettazioni telefoniche, ambientali e i messaggi ritrovati nel telefonino della Mascia (arrabbiata per la perquisizione immediata) era stata ricostruita la vicenda. Masala aveva sferrato le coltellate e Moi aveva colpito il 43enne con il calcio della pistola. Si era poi arrivati anche a Randazzo, accusato di aver fatto da palo: accuse naufragate, con l’assoluzione del 49enne. (m. v.)

