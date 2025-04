Rapina a Grosseto, gli arrestati restano in carcere 

Restano in carcere i due giovani di Arzana arrestati sabato scorso a Grosseto. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, che si è svolto a mezzogiorno di ieri nella casa circondariale. I due hanno reso dichiarazioni spontanee, il gip, Marco Mezzaluna, si è riservato la decisione. Il pm, Carmine Nuzzo, che ha sollecitato la custodia in carcere, contesta a Nicola Nieddu, 28 anni, e ad Alessandro Demurtas (19), assistiti dall’avvocato Marcello Caddori, il reato di rapina a mano armata aggravato dall’uso di violenza. Perché il 25 marzo, secondo la ricostruzione dei carabinieri delegati alle indagini, i presunti responsabili dell’assalto al Carrefour avrebbero immobilizzato l’unico cassiere in servizio intimandogli di consegnare loro l’incasso. Erano fuggiti con 500 euro. Tutti i loro movimenti sono stati ripresi dalle videocamere del centro commerciale. I filmati si sono rivelati determinanti per l’attività investigativa che ha avuto una svolta sabato scorso quando i militari hanno fatto irruzione nella stanza d’albergo dove i due giovani stavano alloggiando da qualche giorno. Sono stati trovati in possesso di armi e droga e dopodiché i carabinieri hanno sospettato che i due fossero gli autori della rapina al Carrefour. Per gli inquirenti gli indizi sono diventati prove e il gip ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ro. se.)

