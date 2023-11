Rapina 86enne con lo spray urticante 

L’ha bloccata in via Danimarca in pieno giorno, le ha spruzzato sul volto dello spray urticante e poi l’ha rapinata stappandole di dosso la catenina e un orecchino. La vittima, una donna di 86 è caduta a terra, riportando lesioni guaribili in sette giorni.

L’arresto

Il presunto rapinatore invece è stato arrestato dagli agenti del Commissariato al termine di una indagine lampo che ha consentito anche il recupero della refurtiva: sotto accusa è finito Massimiliano Sarritzu, 33 anni, disoccupato. Il giovane si trova ora nel carcere di Uta con la pesante accusa di rapina aggravata. Nelle prossime ore sarà interrogato dal magistrato al quale la dirigente del Commissarato, Silvia Casu, e il sostituto commissario Gianni Noto, hanno inviato un dettagliato rapporto sull’accaduto. La donna dopo lo choc iniziale l’anziana si è fortunatamente ripresa e ora sta bene. Anche se resta il ricordo di quei terribili momenti.

L’aggressione

L’episodio è accaduto martedì mattina in via Danimarca dove la pensionata è stata avvicinata da un giovane a svolto scoperto. Lo sconosciuto, dopo averle chiesto con modi gentili indicazioni su una strada del quartiere cittadino, le ha spruzzato al volto un getto di spray urticante.

Sono stati attimi drammatici col malvivente che ha approfittato dello stato della donna per strapparle via un orecchino e una collanina, dileguandosi poi a piedi nelle vie limitrofe. La donna, forse spintonata dal malvivente, forse spaventata, è finita a terra, subito soccorsa da alcuni passanti e poi da un medico. La malcapitata era sotto choc, terrorizzata e con gli occhi gonfi e doloranti per lo spray urticante. In un ambulatorio vicino, è stata visitata e giudicata guaribile in sette giorni per le escoriazioni riportate.

Le indagini

Intanto scattava l’allarme, con l’arrivo di alcune Volanti del Commissariato di via Firenze. Nessuno aveva riconosciuto il rapinatore con gli investigatori che hanno dunque iniziato ad indagare senza una traccia precisa. Dopo poche ore però la polizia è riuscita ad imboccare la pista giusta, risalendo al presunto autore della rapina che è stato identificato in Massimiliano Sarritzu, 33enne quartese. Gli investigatori non hanno perso tempo e hanno bussato alla sua abitazione. Alla vista dei poliziotti, il giovane si è però dato ad una precipitosa fuga passando da un balcone e rendendosi irreperibile.

Caccia all’uomo

Così è scattata l’operazione ricerca con la mobilitazione di uomini e mezzi. Dopo alcune ore, Sarritzu era nelle mani della polizia. Al termine di tutti gli adempimenti, l’indagato su ordine della Procura della Repubblica, è stato accompagnato al carcere di Uta a disposizione del magistrato. Massimiliano Sarritzu è ora indagato per rapina aggravata. La polizia ha anche recuperato i gioielli rubati alla pensionata. In merito non sono però trapelati ulteriori particolari. Dove è come sono stati ritrovati resta al momento un dato tenuto riservato.

