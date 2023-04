Rapimento Orlandi, l’ombra di Gladio  

Per ora dice di non essere «a conoscenza di elementi sul viaggio da Civitavecchia fino a Londra, con il passaggio in Sardegna». In quarant’anni Pietro Orlandi ha visto troppe piste perdersi nelle nebbie per affidarsi con certezza alle nuove rivelazioni sul possibile destino della sorella Emanuela, scomparsa nel nulla la sera del 22 giugno 1983.

Il nuovo documento

Non può che essere prudente, Orlandi, di fronte ai nuovi scenari aperti dal documento riservato, in mano al Corriere della Sera, che sarebbe stato redatto da un non meglio identificato “Servitore della Repubblica”: secondo questa fonte la ragazza, allora quindicenne, già la sera del rapimento sarebbe stata trasferita a Civitavecchia alle 20, per fare rotta a bordo di un’imbarcazione verso la darsena di Santa Teresa di Gallura. Una scelta strategica: «Questo luogo», secondo il documento, «fu scelto di proposito perché in quello stretto si incrociavano i segnali radio dei radiofari italiani e francesi. Questo permetteva, a causa delle tecnologie obsolete dell’epoca, di non essere tracciati, poiché un radar creava interferenze all’altro». Da lì, poi, è iniziato il viaggio verso l’Inghilterra. A gestire il trasferimento ci sarebbero stati degli agenti dormienti di Gladio, struttura coperta di casa in Sardegna, «che con le loro conoscenze sia a livello tecnico-operativo che a livello di territorio hanno garantito un passaggio sicuro».

La pista inglese

Il dossier riservato, a questo punto, inizia a collimare con le convinzioni del fratello di Emanuela, da sempre alla ricerca della verità tra muri sollevati dal Vaticano, servizi segreti e infiltrazioni criminali come quelle della banda della Magliana: sostiene di possedere elementi che attesterebbero la veridicità della nota spese da 483 milioni di lire stanziati dal Vaticano per tenere in vita la sorella. Che, secondo il recente documento, sarebbe stata tenuta nascosta nel Regno Unito almeno fino al 2000. «Sono entrato in possesso di documenti in cui ci sono riscontri che mi dicono che quanto c’è scritto in quei fogli è vero. Alcune persone, in contatto con personalità della Chiesa Anglicana, mi hanno detto delle cose in relazione alla presenza di Emanuela a Londra», dice Orlandi. Che facendo un passo indietro, nel presunto itinerario della notte del rapimento, sul passaggio in Sardegna sottolinea: «Al momento non c’è nessuna relazione con le ricerche in corso». Preferisce non prendere «per vere cose non verificate. Si crea confusione». E sulla vicenda di Emanuela Orlandi ne è stata generata tanta, per non permettere di arrivare alla verità.