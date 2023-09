Rapimento di Kata, cinque indagati 

FIRENZE. A tre mesi dalla scomparsa di Kataleya Alvarez dall’ex hotel Astor, il 10 giugno, ci sono cinque indagati: quattro uomini e una donna, tutti peruviani tranne un romeno. Due sono zii della piccola. Uno è Argenis Abel Alvarez Vazsquez detto Dominique, 29 anni, fratello della madre Kathrina, arrestato di recente per violenze nel racket delle camere nell’hotel. L’altro è fratello del padre Miguel Angel.

Le telecamere

I cinque sono tutti ex occupanti abusivi dell’Astor e sono indagati per sequestro di persona a fini di estorsione. Ora la procura cerca «materiale biologico o genetico» e profili del Dna da comparare con quello della bambina su nelle stanze occupate dai due zii e nel borsone e nei trolley sequestrati agli altri due uomini e alla donna. Le telecamere di sicurezza li mostrano mentre escono dall’Astor con i bagagli il 10 giugno, giorno della scomparsa di Kata, e il 17, giorno dello sgombero. Borsone e trolley hanno dimensioni tali da potervi nascondere la bambina. Si procederà anche con operazioni di scavo all’Astor per cercare tracce riconducibili al sequestro.

La pista dello sgarro

Intanto in ambienti della procura si prevede che trascorrerando almeno due mesi per avere risposte dal Perù ai quesiti posti nella rogatoria per 13 persone, tra le quali anche un altro zio paterno di Kata, attualmente in carcere a Lima. Su questo versante si ipotizza che ci sia stato lo scambio di bambina per una partita di droga non pagata: non sarebbe stata Kata la bimba da rapire ma una sua amichetta e compagna di giochi. la figlia della convivente di un peruviano, fuggito nel 2022, che abbandonò 13 chili di marijuana in una casa di Rifredi. La donna e la bimba rimasero senza un tetto e andarono a vivere all’Astor.

