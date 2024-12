Rapido e letale, il mistero dell’avvelenamento 

Qual è la causa della morte pressoché contemporanea di Luigi Gulisano e della moglie Marisa Dessì? La risposta al più grande dubbio della sostituta procuratrice Rossana Allieri, quello su cui ruota l’intera indagine per duplice omicidio volontario, arriverà dai due consulenti nominati proprio dalla pm: il medico legale Roberto Demontis, che ormai due settimane fa ha completato le autopsie sui due corpi, e il chimico-tossicologo Giampiero Cortis che sta analizzando i campioni prelevati nel corso dell’esame necroscopico.

Per depositare le consulenze i due specialisti si sarebbero presi 90 giorni (anche perché non si tratta certo di esami facili), ma non è escluso che un primo aggiornamento parziale sulle cause del doppio decesso possa arrivare già ai primi del nuovo anno, consentendo così di dare una svolta decisiva all’intera indagine. Proprio la difficoltà degli accertamenti ha convinto gli inquirenti a tenere le salme sotto sequestro nell’ipotesi che, per far luce al giallo, fossero necessari ulteriori e più approfondite ricerche. Anche per questa ragione non è ancora possibile prevedere quando saranno restituite ai figli per poter celebrare i funerali.

In merito all’autopsia l’unico dato filtrato è che l’anziano agente di commercio e sua moglie avessero entrambi delle lesioni all’apparato digerente, ma se siano quelle le cause dell’improvvisa morte è ancora impossibile stabilirlo. Nulla, invece, è filtrato ancora sull’esame tossicologico per capire se possano essere stati avvelenati o intossicati da qualche alimento.

