Raoul Bova: «Io, uomo di fede trattato peggio di un criminale» 

«La fede, gli amici, i miei figli più grandi, mi hanno aiutato e protetto, sono finito al tappeto e ho cercato di rialzarmi per loro». In vista del ritorno in tv dall'8 gennaio con “Don Matteo 15”, 10 episodi in prima serata su Rai 1, Raoul Bova si racconta nel corso della presentazione della serie tra le più longeve di viale Mazzini.

La grande bugia

«Dopo la bufera mediatica di questa estate», spiega l'attore, riferendosi alle rivelazioni di Fabrizio Corona sulla sua presunta relazione con la modella Martina Ceretti, con tanto di divulgazione di audio e messaggi privati - vicenda su cui è stata aperta un'inchiesta per tentata estorsione ai suoi danni - «qualcuno aveva scritto “Bova cacciato da Rai1 in Don Matteo”. Per fortuna i produttori, da Matilde Bernabei di Lux Vide a Vincenzo Valerio Fiorespino di Fremantle, erano estranei a questa fake. Mi sembrava quasi una cosa organizzata tanto per destabilizzare questo colosso di “Don Matteo”. E io, siccome rispetto questa serie e il suo pubblico, dopo aver letto certe cose avevo anche detto: faccio io un passo indietro, abbandono il mio personaggio». L'idea poteva essere quella di far morire improvvisamente don Massimo per uscire di scena. «Ma mi hanno risposto che era ridicolo», spiega ancora l’attore. «Fatto sta», aggiunge Bova, «che sono stato trattato in questa vicenda come un criminale, il peggiore degli uomini, un assassino, ma ho pagato in solitudine, nonostante non sia arretrato di un millimetro e abbia denunciato il ricatto».

«Perdere la strada»

Ma soprattutto «io sono un uomo che si ritiene onesto, ho sempre vissuto del mio lavoro, amo i miei figli, rispetto le persone, faccio del bene. Poi tutti commettiamo errori, leggerezze, perdiamo la strada. Anche Don Massimo arriverà a porsi delle domande, in questa stagione, perché lui era un carabiniere che è diventato sacerdote dopo aver visto morire delle persone. Torneranno dei fantasmi dal passato, ma la sua fede è incrollabile. Come la mia». Come ne è uscito?«Ti rialzi ovviamente, non sai neanche come, che cosa ti fa rialzare: è sicuramente un istinto di sopravvivenza e anche il senso di ingiustizia e la voglia di giustizia a farti sperare in qualche modo che quello che è successo a te forse non possa succedere».

Come una famiglia

E il rapporto con gli altri colleghi della serie? «Stiamo nove mesi sul set, quasi tutti i giorni a stretto contatto, conosciamo i problemi di ciascuno di noi e ci diamo consigli», ha aggiunto Bova. «Per me sono come una famiglia. Non hanno mai avuto un attimo di pregiudizio e di cedimento nei miei confronti quando ero in difficoltà». Oltre ai personaggi storici come il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali), ecco Caterina Provvedi (Irene Giancontieri). Nel cast, Eugenio Mastandrea (il capitano Diego Martini) e Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte).

