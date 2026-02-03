Ranucci sabato raddoppia la pièce a Cagliari 

Non è bastato un appuntamento a Cagliari per “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”, così lo spettacolo teatrale di Sigfrido Ranucci in scena sabato prossimo, 7 febbraio, all’Auditorium del Conservatorio (piazza Ennio Porrino 1) raddoppia.

La straordinaria risposta del pubblico ha reso evidente che una sola rappresentazione non sarebbe bastata: la data serale delle 21 è andata esaurita in pochissimo tempo, spingendo l’organizzazione ad annunciare una replica straordinaria alle 18, per far fronte a una richiesta ben superiore alle aspettative.

Sul palco, Ranucci porta un racconto personale e insieme collettivo, che intreccia il mestiere del giornalista d’inchiesta con le fragilità, le paure e la determinazione di chi sceglie ogni giorno di “restare in equilibrio” sopra il vuoto. “Diario di un trapezista” è un viaggio tra retroscena professionali, pressioni, minacce e momenti di isolamento, ma anche una riflessione più ampia sulla resilienza, sul valore della verità e sul prezzo umano che spesso essa comporta.

Con uno stile diretto e narrativo, lontano dal linguaggio televisivo e vicino alla dimensione del racconto civile, lo spettacolo alterna memoria personale e osservazione del presente, trasformando l’esperienza del reporter in una metafora del nostro tempo. Un equilibrio costante, come quello del trapezista, tra caduta e resistenza, che ha evidentemente intercettato l’interesse di un pubblico ampio e trasversale, confermando l’evento come uno dei più attesi della stagione culturale cittadina.

