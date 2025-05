Ranucci: «Questa domenica “Report” va alla Carbosulcis, deposito di energia pulita» 

Oltre a premiarlo, in termini di seguito, la Sardegna per Sifrido Ranucci è fonte di ispirazione: dopo il tema delle rinnovabili e della speculazione energetica, con “Report” è pronto a riaccendere i riflettori sull’Isola con la conversione delle miniere. A svelarlo è lo stesso giornalista romano, classe 1961, atteso sabato al festival letterario Sanluri Legge, dove, introdotto dalla giornalista del gruppo L’Unione Sarda Francesca Figus, presenterà dialogando con Vito Biolchini il suo saggio-autoritratto “La scelta”.

«Vengo in Sardegna con piacere», dice il volto e il cuore pulsante del programma Rai simbolo del giornalismo d’inchiesta in Italia. «L’ultima volta ci sono stato dopo la prima inchiesta sul fotovoltaico e l’eolico, adesso ci torno prima della prima puntata sull’inchiesta in cui lanceremo la proposta per riattivare la miniera di Carbosulcis trasformandola in un deposito di energia pulita, in onda l’11 maggio».

Perché il giornalismo d’inchiesta?

«Sono sempre stato curioso, e da bambino mi piaceva rompere le scatole, una caratteristica che ho mantenuto da grande e che si è unita alla passione per il racconto, ispirata da mia madre, che era insegnante. Quando sono andato a condurre “Report”, si raccomandava a ogni puntata di non fare i nomi: chiaramente, era impossibile. Ma sembra che il Governo l’abbia ascoltata, tanto che la legge che vieta di diffondere nomi che sono all’interno di ordinanze di custodia cautelare dovrebbe chiamarsi Decreto Maria Teresa, come mia madre».

E la biografia?

«Da un certo punto di vista volevo far capire che la vita intima delle persone, quando intendi la professione in una certa maniera, non è disgiunta: quando vedi un’inchiesta che dura 20’ devi sapere che ci sono sei anni di difesa di quel prodotto nelle aule giudiziarie, tentativi di resistenza agli attacchi della stampa, dossieraggi. È testimonianza di resilienza ma anche un omaggio ai miei maestri, Milena Gabanelli e il capo cronaca del Tg1 Roberto Morrione, che nel 1990 tirò fuori un’inchiesta rivoluzionaria sui rapporti tra Cia e P2, nomi di società che presero parte alla strategia stragista ed elementi che portavano a Gladio, fatti per i quali Andreotti fu costretto a riferire in Parlamento. L’inchiesta doveva essere in 8 puntate, nell’edizione principale del Tg1, ma Morrione fu allontanato e pure il direttore Nuccio Fava. Al suo posto fu messo Bruno Vespa».

Un consiglio a chi vorrebbe seguire le sue orme.

«Credo che sia importante avere sensibilità, e la curiosità fanciullesca deve rimanere intatta e non lasciarsi sedurre dagli strumenti: una cosa è la tecnologia, altro sono i contenuti. Il giornalismo si fa sulla strada, andando a verificare le fonti, a contattare le persone, un’abitudine che si è persa. Lo vedo sulla mia pelle: vengono riportate tante notizie su di me senza che nessuno mi contatti. Eppure, non è difficile».

Mai avuto un “piano B”?

«Insegnate o medico. In realtà, quand’ero un giovane precario, nei primi anni ’90, stavo per essere assunto dalla nascente testata sportiva della Rai da Marino Bartoletti. Solo che poi, passeggiando nei corridoi, vidi dei colleghi che litigavano sull’apertura del giornale da dedicare o meno al menisco rotto di Baggio. E pensai: “Che ci faccio qua?!”. Rinunciai all’assunzione, è anche quella è stata una scelta: scelsi il giornalismo d’inchiesta».

Come resiste alla pressione?

«Con una bella dose di carattere e il senso dell’ironia, grande resistenza mentale e la consapevolezza che si sta facendo il lavoro con le finalità giuste, che sono il bene comune e l’amore per la cosa pubblica».

Nel giornalismo, qual è la scelta giusta?

«Vado sempre all’etimologa della parola, ex-eligere, elevare tra tante possibilità, con la consapevolezza e la speranza di avere gli elementi giusti».

E la più difficile?

«Andare in onda sapendo che ci saranno reazioni molto violente, che rischiano di mettere a repentaglio anche la sicurezza della mia squadra. Poi, il senso di appartenenza al gruppo e alla mission, che è nel Dna di “Report” infuso da Milena, avanza sempre, e si va in onda».

Quando non fa inchieste, cosa fa?

«Cerco di limitare i danni delle inchieste e le reazioni avverse: richieste di risarcimento e oblio, querele, attacchi politici. Adesso, riesco a staccare quando presento il libro: è un’esperienza bellissima, che ha compiuto più di 180mila chilometri. Il mio pubblico è unico, e in Sardegna ho un bel fan club. L’unico rammarico è di non averla documentata con una telecamerina. Ma quest’anno in Sardegna verrò anche in vacanza: sto decidendo tra Alghero e Sant’Antioco».

Infine, il calcio: Lazio o Roma?

«Roma. Sono molto contento di Claudio Ranieri, e so che la stima è reciproca. Un grande uomo: sarebbe un perfetto inviato o conduttore di “Report”. Uno con la schiena dritta, che si cuce addosso la maglia della squadra che allena».

