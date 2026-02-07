Ranucci, Cagliari applaude il cronista d’inchiesta 

Ieri sera l’Auditorium del Conservatorio di Cagliari si è riempito due volte, alle 18 e alle 21, per ascoltare “Diario di un trapezista”, lo spettacolo di Sigfrido Ranucci tratto dal libro “La scelta”, edito da Bompiani.

Ed è questa la prima chiave di lettura di uno spettacolo della durata di due ore, intimamente legata alla professione del giornalista e a quella del trapezista. Il primo deve scegliere di cosa occuparsi, su cosa indagare. E quale prezzo è disposto a pagare. Dal dopoguerra a oggi, sono trenta i giornalisti italiani che hanno pagato con la vita il prezzo della propria indipendenza, trecento quelli caduti sotto il fuoco della guerra a Gaza. Il secondo deve scegliere quando abbandonare il trapezio per afferrare il secondo, e per quanto possa sembrare estemporanea, vedremo quanto la similitudine sia calzante.

Il racconto

Ranucci intesse un racconto appassionato e civile in cui intreccia memoria personale e storia collettiva. Emergono figure istitutive del suo agire – Roberto Morrione, direttore e mentore che gli insegnò la necessità di non chinare la testa, suo padre che non ebbe mai modo di vedere la sua prima inchiesta su Report – e figure che gli hanno indicato traiettorie. Ogni tanto lascia spazio alle immagini proiettate alle sue spalle, e a una voce che legge brani tratti dal libro; tocca tappe dolorose della nostra storia, il napalm in Vietnam, il crollo delle Torri Gemelle, la guerra contro i talebani in Afghanistan che ha distrutto senza liberare, il fosforo bianco usato in Iraq contro i civili. I crimini di guerra ripresi agli infrarossi perché così «la morte sembra meno crudele».

E poi Michele, detto anche “Vedo Vedo”, il senzatetto che stava nella spiaggia vicino a casa sua e che una volta gli chiese «a che serve lo sguardo se non interroga?» e che, con quella frase, gli insegnò a vedere.

Le fonti

Il racconto prosegue tra piccole epifanie morali: il tassista che era stato guardia del corpo della famiglia Tanzi, e che aiuta Ranucci a scoprire dove sono stati nascosti cento milioni in quadri, poi battuti all’asta per sessanta in modo da restituire parte del danno agli investitori della Parmalat, e che chiede il 3% come ricompensa. «C'è chi ha un prezzo e chi un valore», commenta Ranucci.

E poi l'abisso, l'inchiesta su Tosi e la sua potenziale ricattabilità: diciannove querele a Report per trentasei minuti di servizio, l'accusa di dossieraggio con false prove, l'amarezza che per la prima volta lo porta a meditare il suicidio. Ancora un lancio in avanti per afferrare il trapezio, ancora una volta a schivare i colpi di chi vorrebbe trascinarti giù. Le accuse contro Report e Ranucci cadono.

È la “teoria del trapezista” che chiude il cerchio, riportando al centro del palco l'aura del suo mentore, Morrione: «Quando senti di essere nel mirino di chi vuol farti cadere, salta in avanti sull’altro trapezio: sarà più difficile colpirti», e una citazione da Lee Masters: «Non puoi conoscere il bene se non conosci il male».

Ranucci ha scelto di continuare a esplorare il male, il pubblico cagliaritano di stare dalla sua parte, tributandogli una lunghissima standing ovation.

