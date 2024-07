Raniero Selva, il settimo assessore di Cacciotto 

Con la firma delle deleghe assessoriali affidate a Raniero Selva si completa la composizione della Giunta comunale di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. Il settimo assessore si occuperà di Tutela e valorizzazione ambientale, con la cura all'igiene urbana, dei litorali, rapporti col Parco di Porto Conte, quartieri e borgate cittadine. «Riparto da dove ho lasciato cinque anni fa - le parole di Selva - con una situazione delicata e la consapevolezza di avere attorno una squadra affiatata e determinata, garantendo il massimo impegno affinché la città e il territorio abbiano garantito il decoro che meritano». Selva sarà un assessore in condominio, in quota alle liste civiche Orizzonte Comune e Città Viva.Tra due anni e mezzo, a metà mandato, potrebbe esserci una staffetta con il consigliere Christian Mulas. «Alghero ha anche necessità di un assessore allo Sport, che possa sovrintendere alla promozione dell’attività sportiva e degli eventi, al sostegno delle associazioni e dell’impiantistica», commentano dall’opposizione di centrodestra. «Ci saremmo aspettati una delega alla “Transizione energetica” per contribuire alle azioni della Regione tese a favorire il passaggio verso l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili».

