Ranieri vuole sfatare il tabù trasferta 

Il colpo in canna. «Non sentiamo la pressione, ma la consapevolezza, semmai, che allenandoci e giocando in questo modo prima o poi le soddisfazioni arriveranno anche in trasferta». Magari già al Bentegodi, domani sera. «Una partita importante, molto importante. Sia per noi che per loro. Entrambi, poi, stiamo attraversando un buon momento». È un Claudio Ranieri più razionale e abbottonato del solito. Non fa proclami, evidenzia piuttosto le insidie. Ma ha ben chiari in testa l’obiettivo e le opportunità che la sfida con il Verona può offrire al Cagliari. «Andiamo a giocarcela, come sempre. Sappiamo a che cosa andiamo incontro e che cosa possiamo e dobbiamo fare per tornare in Sardegna felici».

L’avversario

Giusto per sgombrare subito il campo dagli alibi: «Loro non avranno alcun contraccolpo per le vicende extra calcistiche che stanno coinvolgendo il presiedente, di questo ne sono certo». Paradossalmente, può essere uno stimolo in più per la squadra di Baroni che, pur non vincendo dalla seconda giornata, ha un approccio completamente diverso da quando ha cambiato sistema di gioco, passando dalla difesa a tre a quattro. «È abbastanza evidente, direi, al di là dei risultati», tiene a precisare Ranieri che punta – manco a dirlo – al bersaglio grosso: «Djuric è il punto di riferimento là davanti, lo cercano in continuazione e quando viene pressato, si inseriscono il trequartista e le ali. Per noi sarà importante giocare da squadra innanzitutto». Come e con chi si saprà solo un’ora prima del fischio d’inizio. «Ho la fortuna di avere giocatori straordinari che si possono adattare a qualsiasi modulo in qualsiasi momento», si limita a dire Sir Claudio lasciando la formazione anti-Hellas con il fiato sospeso.

Il percorso

Nessuna tabella di marcia da qui alla fine del girone d’andata, tra la gara di domani e quelle successive con Empoli e Lecce. «Ai ragazzi», rivela, però, Ranieri, «ho detto che l’ideale sarebbe girare a diciotto, più i diciotto nel ritorno anche se trentasei punti potrebbero non bastare per la salvezza». Almeno una vittoria e due pareggi, insomma. Magari una vittoria lontano dall’Isola. A proposito, cosa manca al Cagliari per tornare da una trasferta con la pancia piena? «Il gol alcune volte. Non subirlo altre. Ma io vedo il bicchiere sempre mezzo pieno e sono certo che presto ci toglieremo anche questa soddisfazione».

I protagonisti

Focus sugli attaccanti. Pavoletti? «Io l’ho paragonato ad Altafini perché segna molto subentrando e lui forse mi ha voluto dare una risposta segnando da titolare...». Petagna? «Si impegna tanto, è un gran professionista e sa che quando non fa bene, arrivano le critiche». Luvumbo? «È giovane, non dimentichiamoci che solo due anni fa giocava con la Primavera. Lui sa in cosa deve migliorare. Prima dribblava sempre ed era inconcludente, ora è più pungente, più pratico. Quando arriva al dunque o tira in porta o mette una palla-gol per il compagno». E la sua partenza per la Coppa d’Africa (può saltare quattro partite di campionato) toglie indubbiamente qualcosa al reparto offensivo, che già dovrà fare a meno di Shomurodov per due mesi. «Perdo una pedina importante ma ho la fortuna di avere una rosa importante». Testa intanto al Verona, con Zito in pole position.

