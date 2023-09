Ranieri vuol dire fiducia  

Fiducia in Ranieri, ottimismo nonostante l'ultimo posto, attesa per il recupero degli infortunati e un'occasione da dare a Scuffet. Il tifo rossoblù traccia un primo bilancio dell'avvio del Cagliari, ancora senza vittorie in Serie A, e pur tra qualche difficoltà la sensazione diffusa è che la squadra, oltre a grossi margini di miglioramento, abbia tutte le carte in regola per salvarsi.

Il cambio

Già dopo l'errore a Bologna qualcuno lo chiedeva, dopo quello col Milan il coro è più o meno unanime: far riposare Radunovic e testare Scuffet. Un cambiamento fra i pali a stagione in corso che, nella storia recente del Cagliari, non si è visto spesso: si ricordano Pascolo con Sterchele nel 96-97, Katergiannakis con Iezzo nel 2004-2005, Campagnolo con Chimenti l'anno dopo e Fortin con Storari nel 2007-2008. «Darei una chance a Scuffet: giusto dare a Radunovic la possibilità di rimediare, ma sono tre errori di un certo spessore», afferma un grande nome del calcio sardo fra i pali come Antonello Casiddu, ora preparatore nelle giovanili della Ferrini. «Giusto che Radunovic rifiati, si alleni con serenità e torni quando avrà la testa più libera: ora è frastornato». L'ex portiere fra le altre del Sant'Elena non boccia però il serbo: «Ha qualità, tra i pali è bravo ma ha un limite nelle uscite e nella lettura di cross e lanci lunghi, vedi con l'Atalanta. Ma le critiche sono eccessive: è un ragazzo d'oro e ha contribuito alla promozione, si riprenderà».

La fiducia

Il condottiero Ranieri è una delle risorse a cui i tifosi si affidano. «Mi dispiace che alcuni lo contestino: è follia pura», il messaggio di Sergio Lai del Centro Coordinamento Cagliari Club. «Sto assistendo a due fasce distinte dei tifosi: chi va allo stadio, dove si è applaudita la squadra, e chi commenta sui social in maniera negativa». Per lui, oltre al tecnico, c'è un'altra risorsa: «Luvumbo. Ci credo da quando giocava nella Primavera: diventerà un gran giocatore, ci darà tante soddisfazioni. Deve ancora sgrezzarsi, ma sta prendendo consapevolezza. L'ultimo posto non mi preoccupa: sono strafiducioso».

Dello stesso avviso Carlo Fancello, avvocato e consigliere del Cagliari Fan Club: «Fra i tifosi la situazione è tranquilla, c'è convinzione di riprendere a far punti presto», dichiara. «Le prime giornate dicono e non dicono, ma nessuna sta scappando in classifica. Per me il Cagliari ha pagato gli errori di Radunovic: si riposi e giochi Scuffet». Con un altro nome da sfruttare: «Proviamo Oristanio».

L’occasione

Lunedì la trasferta di Firenze vale molto. «Vincere vorrebbe dire potersela giocare con tutte: un risultato positivo con una big aiuta per il morale e per la tranquillità», la certezza di Beppe Tomasini, campione d'Italia nel 1970. «La squadra è attrezzata per salvarsi, ma devono unirsi e lottare: bisogna aiutarsi dall'interno. Poi il calendario non ha aiutato». La Fiorentina può essere la svolta: «L'ho vista col Frosinone e non mi è sembrata insuperabile», dice il fiscalista Gianluigi Giuliano. «Bisogna cambiare a centrocampo: c'è chi corre ma non sa impostare. Serve superare l'uomo, fare meno tocchi e giocarla in verticale. Prati con l'Udinese era dinamico, Makoumbou si tolga il vizio digirare intorno alla palla».

Un altro vantaggio può darlo l'ambientamento dei nuovi e il ritorno degli infortunati: «Ci sono giocatori molto giovani, non voglio dare colpe», il commento di Oliviero Salvago, supertifoso e direttore di banca, «l'anno scorso si era creato uno spirito di famiglia e questo serve ora. Massima fiducia in Ranieri e nei senatori, anche se non stanno giocando molto per vari problemi. Sono serenissimo: ne usciremo fuori presto».

