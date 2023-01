Ranieri vs De Rossi, ma nemici mai 

Si saluteranno, ma non sarà la solita stretta di mano tra allenatori avversari. Perché Claudio Ranieri e Daniele De Rossi hanno una storia comune, una storia di gioie e delusioni, tutte intinte nel giallorosso romanista. Questione di cuore. Questa sera, alla Domus, Cagliari-Spal sarà la loro prima volta da avversari in panchina, dopo tante battaglie dalla stessa parte. Sempre e per sempre, come la canzone di De Gregori che ha fatto da sottofondo a un'ultima volta che ha segnato la loro vita e la loro carriera.

Una storia importante

Era il 26 maggio 2019, all'Olimpico le lacrime si confondevano facilmente con la pioggia. Le lacrime di Ranieri e De Rossi, nel pomeriggio che è stata anche la loro ultima volta con la Roma. Uno stadio in piedi per l'allenatore, chiamato a soccorrere la squadra e portarla almeno in Europa League, e per quello che è sempre stato “Capitan Futuro”, dietro Re Francesco Totti, anche quando il futuro è diventato prima presente e poi passato. A fine partita, l'omaggio a DDR, l'abbraccio più caloroso proprio con Ranieri. «Sono contento di finire insieme a te, stasera», le parole dell'ex numero 16, costretto a lasciare Roma per chiudere la carriera da calciatore dall'altra parte del mondo, al Boca, in Argentina.

Dalla stessa parte

Si sono lanciati messaggi a mezzo stampa, sir Claudio e DDR. «Daniele è stato un giocatore importante per me e per la Roma», ha spiegato il tecnico del Cagliari, «sono certo che diventerà un allenatore importante». De Rossi, dalla sponda Spal, non dimentica: «Affronterò mio nonno, potenzialmente come esperienza. Non sarei troppo triste se dovessi perdere, per l'affetto che ho per il mister». Stima e affetto, sotto l'aspetto professionale e umano. «Un giocatore importante per me e per la Roma», ha ricordato Ranieri, che nelle sue 96 panchine giallorosse ha mandato in campo Daniele ben 74 volte, come nessun altro. Quasi sempre nell'undici titolare, spesso e volentieri con la fascia da capitano al braccio. Un rapporto schietto, sincero. Come quella volta che, in un derby, il 18 aprile 2010, Ranieri osò l'inosabile. Con la Roma sotto 1-0, nell'intervallo lasciò fuori Totti e proprio De Rossi. «Se avessi perso quel derby credo che sarei rimasto lì fuori dallo stadio», ha ricordato spesso il tecnico. Ma la mossa fu fortunata, con la Roma che quel derby lo vinse proprio senza le sue due bandiere.