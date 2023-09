Ranieri volta pagina: Cagliari, basta errori 

Assemini. Bologna è passata, l’Udinese nel mirino. Con due sconfitte sul groppone, ma anche la convinzione di poter invertire la rotta già domani alla Unipol Domus. Magari senza ripetere gli errori commessi al “Dall’Ara” dei quali - paradossalmente - quello di Radunovic sul più bello è il meno preoccupante per Claudio Ranieri. «Abbiamo fatto una serie di errori nella gestione della palla e ancora errori di valutazione che non mi sono piaciuti affatto, segno questo di una mancanza di concentrazione e di aggressività», quasi mette le mani avanti l’allenatore del Cagliari nell’aprire la conferenza stampa in vista della gara con i friulani nella Club House di Asseminello. Per poi voltare pagina e chiarire sul portiere: «Resta Radunovic, perché lo scorso anno ha fatto un campionato meraviglioso e ci ha portati in Serie A». Sarà una sorta di un esame per il numero uno serbo: «Voglio vedere come si lascia l’errore alle spalle. Voglio vedere il carattere del portiere».

Sosta provvidenziale

Dalla sosta con furore. «Sono tornati anche gli ultimi nazionali e sono carichi», sottolinea evidentemente soddisfatto il tecnico romano, che ha sfruttato lo stop forzato – oltre che per far metabolizzare alcuni concetti - per recuperare gli acciaccati, e non acciaccati qualunque. Pavoletti? «Sta bene, ha un gran fisico». Petagna? «Ha fatto un lavoro differenziato dopo il problema di Bologna per poter arrivare a questa partita. Valuteremo poi il da farsi all’ultimo momento con lui e con i dottori». Mancosu? «È rientrato, questa è la prima settimana che faceva totalmente con noi. Non è al cento per cento, chiaramente. Ma è un buon rientro nel gruppo squadra». Tutti e tre convocabili, insomma. Poi si vedrà.

Avversario arcigno

È solo la quarta giornata, ma la classifica mette già pressione ai rossoblù. «Tutte le partite, tuttavia, sono importanti», puntualizza Ranieri. «Tutte mettono tre punti in palio e noi in classifica ne abbiamo soltanto uno in questo momento». Avversario tosto, scorbutico, imprevedibile. «Troveremo indubbiamente una squadra arcigna, forte di testa e nei contrasti. Determinata». Con una società alle spalle che non lascia mai nulla al caso ed è bravissima nello scovare talenti. «E infatti è in Serie A ormai da trentacinque anni. E per questo, e non solo, faccio i complimenti alla famiglia Pozzo che, in tutto questo periodo, l’ha sempre mantenuta ad alti livelli».

Mezzogiorno di fuoco

Certo Cagliari-Udinese all’ora di pranzo stona, e non poco, viste le temperature di questi tempi. «Solo un mago poteva organizzare una partita qui da noi a mezzogiorno e mezzo a settembre», la frecciata. «Magari ha previsto cielo coperto e diciotto gradi…». Ne sono previsti trenta e passa. Bastone e carota, invece, per Makoumbou e Sulemana. «Recuperano entrambi tanti palloni, sono tra quelli che ne recuperano di più in Serie A. Ma ne sbagliano ancora troppi». Solo parole al miele per Prati, reduce come Oristanio dalla parentesi - abbastanza positiva - con l’Under 21. «Il Cagliari ha bisogno di un regista vero e Prati lo è. Prima o poi arriverà anche il suo momento».

Sempre a testa alta

Soddisfatto dal mercato, Ranieri. «I ragazzi che sono venuti, mi sono stati sottoposti prima e hanno avuto il mio ok. Tutti giocatori validi e per questo sono contentissimo. Certo, non mi è stato sottoposto Mbappé...», scherza il tecnico rossoblù. «Ma il lavoro portato avanti dal direttore è stato in linea con le mie idee e le mie esigenze. Ora, però, dobbiamo lavorare». La Serie A è tutta un’altra storia. «Lo scorso campionato eravamo abituati a vincere quasi sempre, a pareggiare ogni tanto. Quest’anno capiterà di perdere più partite. L'importante è uscire dal campo sempre a testa alta, non venire mai sconfitti dal punto di vista dell'atteggiamento». Domani, però, contano, soprattutto, i tre punti.

