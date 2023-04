Ranieri: voglio un Cagliari pratico 

Ranieri preferisce pensare alla Ternana: «Per capirne il valore, basti ricordare che dopo nove giornate erano primi in classifica. Una squadra veloce, che ha ottimi giocatori ed è reduce da una sconfitta per 4-1. Vorranno riscattarsi e li rispettiamo, ma noi dobbiamo fare punti. Dobbiamo essere non belli, ma pratici». E lo stesso tecnico è pratico, sorvolando sulle guerre intestine in casa umbra tra presidente e allenatore: «Sono cose che non mi interessano, guardo in casa mia. Saranno motivati e mi aspetto una partita difficile. Del resto non mi importa».

Ranieri preferisce partire da quello che hanno fatto, e non fatto, i suoi ragazzi: «Non mi piace fare del vittimismo e non devono farlo i miei giocatori. Dopo l'1-1 ci siamo innervositi e non siamo stati più lucidi. Mettiamoci tutto alle spalle e andiamo avanti. Perché io vorrei la squadra fosse sempre pratica e non lo siamo stati. Potevamo chiudere la partita e poi invece siamo stati giustiziati».

Dopo le bocche cucite del Tardini, Claudio Ranieri torna a parlare. C'è da presentare la sfida di domani con la Ternana, ma per farlo bisogna partire da Parma e da una sconfitta che, a distanza di una settimana, ancora brucia. Non tanto per le decisioni arbitrali («sono rimasto perplesso per alcune cose», si limita a sussurrare il tecnico), quanto per un Cagliari dai due volti che Ranieri non vuole più vedere: «C'è stato tutto il bello e poi la fretta di voler recuperare in maniera sbagliata il risultato».

Andiamo avanti

Testa alla Ternana

Cagliari in maschera

Fuori Mancosu, Falco in dubbio. Ma Ranieri non si sbilancia sulle scelte, anche a livello tattico: «La Ternana è squadra che sa cambiare sistema di gioco a gara in corso, noi ci stiamo preparando sapendolo. E il Cagliari, fin quando li metterà in difficoltà, giocherà come deve giocare, altrimenti correremo ai ripari». Poco convinto, il tecnico, sul possibile impiego di Rog: «Si sta allenando bene, non ha il ritmo partita. Queste sono gare importanti, so che in passato ha giocato sulla trequarti. Si impegna, lo tengo in considerazione». Gare importanti e decisive: «Dobbiamo dare il massimo e tirar fuori più punti possibile. Cerchiamo di entrare nei playoff e ogni gara è una finale. So che è un termine abusato, ma solo così posso far entrare nella testa dei ragazzi il concetto che ogni gara è da dentro o fuori».

Squadra a metà

Il Cagliari punta alla vittoria, sperando di trovare gol alternativi a quelli di Lapadula. Anche se Claudio Ranieri precisa un concetto già espresso più volte: «Quando si costruisce una squadra che vuole vincere un campionato, devi avere giocatori forti in difesa e una rosa di giocatori che sappiano far gol. Punto». Chiaro e forte il messaggio del tecnico, che infine non nasconde il fastidio sulla questione penalizzazioni: «Non mi piace il fatto che vengano tolti punti a squadre che hanno peccato, ma chissà quanti peccati non sono venuti fuori... Ci dovrebbero essere regole ferree da attuare subito».

